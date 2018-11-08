İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

GAÜN Hastanesi'nde “Dünya Radyoloji Günü” kutlandı

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde Radyoloji Anabilim Dalı çalışanlarının “Dünya Radyoloji Günü” kutlandı.

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde Radyoloji Anabilim Dalı çalışanlarının “Dünya Radyoloji Günü” kutlandı.


Radyoloji Anabilim Dalı'nda düzenlenen etkinliğe Hastane Başhekim'i Doç. Dr. Suat Zengin, Radyoloji Anabilim Dalı hocaları Dr. Öğr. Üyesi Melih Akşamoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Çağrı Damar, Dr. Öğr. Üyesi Hale Çolakoğlu Er, Hastane Başmüdürü Mustafa Kalkan, Hastane Müdürü Yemliha Yanar, Müdür Yardımcıları Yılmaz Murat Çaycı, Cuma Kerkez, Başhemşire Ayşe Dilmen ve radyoloji çalışanları katıldı.


Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte konuşan Başhekim Doç. Dr. Suat Zengin, “Hastanemizde yapılan açılımların belki de yüzde 50'si bu ünitede gerçekleşti. Bu açılım zincirleme bir şekilde tüm üniteleri etkiledi. Bölümde çalışan tüm arkadaşları ailemizin özverili birer bireyi olarak görüyorum. Bu özverili, özenli, gayretli çalışmalarından dolayı da kendilerine teşekkür ediyor, günlerini kutluyorum” dedi.


Etkinlikte Radyoloji Anabilim Dalı tarafından Hastane Başhekimi Doç. Dr. Suat Zengin'e bölüme olan desteklerinden dolayı plaket takdim edildi.


Radyoloji çalışanlarının hastane yönetimine teşekkürlerini iletip memnuniyetlerini dile getirdiği etkinlik pasta kesimiyle son buldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.