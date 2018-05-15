GAÜN hastanesinde hemşireler unutulmadı

Hastane oditoryumunda düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını yapan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, hemşireliğin fedakarlık gerektiren bir meslek olduğuna dikkat çekerek, "Fedakarlık, özveri, empati gibi tüm yeteneklerin başkaları için kullanıldığı bazı meslekler vardır. İşte biz sağlık çalışanlarının böyle bir rolü vardır. Siz hangi sıkıntı içinde olursanız olun fark etmez, sizin göreviniz başkalarının sıkıntısını gidermektir. Bu meslek böyledir. Fedakarlık gerektirir. Bu fedakarlıklarda bulunurken insanlardan hiçbir zaman karşılık beklemedik. Kapitalistleşen, insani duygulardan uzaklaşan, sizin yaptığınız bu empati yeteneğini geliştirmeyen, kendilerine uzatılan eli kırmaya çalışan, bazı insanların nankörlüğü karşısında elbette üzülüyoruz. Ancak biz yine de fedakarız, biz böyleyiz. Sevgili hemşire arkadaşlarım, sevgili çalışanlarım bu uzun yolculuğumuzda çok sıkıntılar yaşıyoruz. Tarih boyunca hekimlik ve hemşirelik birbirinin içerisine geçerek hizmet vermiştir. Dolayısıyla kim daha fazla fedakarlık yapıyor kim daha fazla hizmet sunuyor bunun ayrımı yapılamaz. Siz hemşireler olmazsa hekim olarak ben hiçbir şey yapamam. Ben koordinasyon yapamazsam siz de ne yapacağınızı bilemezsiniz. Biz çok güçlü bir ekibin parçalarıyız. Modern Tıp çağında 1854 yılında Florence Nightingale adlı hanımefendi Kırım Savaşı sırasında özellikle İngiliz hastalara yapmış olduğu yardımdan dolayı Sahra Hastanesinde modern hemşireliğin kurucusu olarak kabul ediliyor. Bu doğrudur. Ancak ben de size bir örnek vereceğim. 1220 yıl önce Rufeyde bint Sa’d adlı hanımefendi bütün savaşlara katılarak savaşta yaralanan yaralıları tedavi ediyor. Hatta eğitilmiş hemşirelerden Sahra Hastanesi kuruyor. Bunu hafızalarımızı tazeleyelim diye anlatıyorum. Florence Nightingale modern tıbbın hemşirelik alanında kurucusu olarak kabul ediliyor. Ancak bu kime göre? Bu durumu sorgulayın. Rufeyde bint Sa’d’ın ağırlıklı olarak tedavi ettiği insanlar kendi dininden olmayanlardı. Hatta kendi kocasını öldüren kişi, yaralıyken kendisine geldiğinde onu tedavi etmekten çekinmemişti. Bunları anlattım çünkü bilinmelidir ki: güçlüler tarihi yazarken maalesef çarpıtıyorlar. İlim nerede olsa biz onu alırız. İlimin dini, dili, ırkı yoktur. Fakat göz göre göre de tarihe ihanet etmelerine göz yumamayız. İlim Çin’de de olsa alırız. İlimin batısı şarkı garpı olmaz. Ancak toplumuzu değerlendirirken oryantal bakmayalım. Oryantalist bakış açısı sebebiyle kendi özüne yabancılaşmış, bu toprağın bağrından çıkmış insanların özünü inkar etmesine aldanmayalım. Birçoğumuzun üzerinde beyaz önlük var. Beyaz: masumiyettir, saflıktır, duruluktur, yanlışı kabul etmemektir. O saflığı, temizliği lütfen kirletmeyelim. Sağlığı toplumdan çekerseniz o toplum yok olmaya mahkumdur. Bu duygularla hemşirelerimizin gününü kutluyor, sağlıcakla kalın diyorum” ifadelerini kullandı.

"Hemşirelerimiz bizim için kıymetlidir"

Gaziantep Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Suat Zengin, “Bu hafta bizim için çok kıymetli. Ancak hemşirelerimizin kıymeti bir hafta ile sınırlı değildir. Hemşirelerimiz bizim için her daim kıymetlidir. Ben acil tıpta asistanlıkta yaptım. Rotasyon sebebiyle birçok bölümde çalışma imkanı da buldum. Bu nedenle bölümlerdeki hemşirelerin neler yaşadığını tecrübe etme imkanım oldu. Maddi kazançtan ziyade biz sağlık çalışanlarının insanların duasına talip olmamız gerektiğini düşünüyorum. Sizleri gerçekten çok seviyoruz. Bizler birbirine bağımlı olarak varız. Ekip olarak sağlam durdukça bu işin üstesinden geliriz. Tüm hemşirelerimizin gününü kutluyorum. Nice böyle hemşireler günü yaşayalım diye de Rabbimden dua ile niyazda bulunuyorum” ifadelerine yer verdi.

"Önemli ilerlemeler kaydettik"

GAÜN Hastanesi Başhemşiresi Ayşe Dilmen, "Hemşireliğin tarihi kadının şifa verici eliyle başlamıştır. Ülkemizde ise çağdaş hemşireliğin temelleri 1913-1914 yılları arasında üniversitelerin konferans salonlarında verilen kurslarla başlamıştır. O günlerden bugüne önemli değişimler gösterilmiştir. Dünya standartlarını yakalama amacıyla da önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Bugünün hemşiresi gerek eğitimiyle gerek gelişen kişiliğiyle teorik bilgi ve becerisiyle: hemşirelik hizmetlerini planlayan, örgütleyen, uygulayan ekip çalışmasını da başarıyla yürütebilen, uyum içinde çalışan, sorumlu bir insan gücüdür. Hemşirelerin mesleki anlamda daha bilgili ve nitelikli olabilmeleri için temel eğitimde branşlaşmaya gidilmelidir. Bunu başarabildiğimiz takdirde meslekte daha profesyonel bir kimlik olabileceğiz. Bu uğurda değerli meslektaşlarımın hemşireler gününü kutluyorum. Herkese saygı ve şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Meslekte 20 yılını dolduran hemşirelere plaket takdiminin ve ardından pasta kesiminin yapıldığı etkinliğe GAÜN Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Avni Gökalp, GAÜN Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Zeki Çelen, GAÜN Hastanesi Başhekim Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu, Prof. Dr. Oğuzhan Saygılı, Yrd. Doç. Dr. Ersin Borazan, GAÜN Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kıvanç Güngör, Hastane Baş Müdürü Mustafa Kalkan, hastane müdürleri, müdür yardımcıları ve birçok sayıda hemşire katıldı.