GAÜN Hastanesinde kök hücre bölge toplantısı

Kök hücre ve immünmodülasyon, diş hekimliği için deneysel kök hücre tedavileri, kök hücrenin evrimsel gelişimi gibi konuların konuşulduğu toplantının açılış konuşmasını yapan, hekimlerin hastaların sıkıntılarını gideren ancak bunu yaparken etik sınırlar içerisinde hareket eden kişi olması gerektiğini vurgulayan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, “Bu toplantının düzenlenmesinde emeği geçen ve il dışından buraya kadar gelerek bizlerle buluşan saygıdeğer hocalarıma teşekkür ediyorum. Öncelikle sevgili öğrencilerime seslenmek isterim. Sevgili öğrenciler insanoğlu bir paradoks yaşıyor. Bir taraftan gen mühendisliği arkasından gelen kök hücre tedavi alternatifleriyle neredeyse ölüm dışında her şeye çare aranıyor. Ancak aynı zamanda insanoğlu ömrü uzadıkça birçok hastalıkla da baş edemez duruma geliyor. Biz hekimlerin etik sınırları tayin etmesi ve neyi ne zaman yapacağına karar vermesi gerekmektedir. Bu nedenle de iyi analiz yapan ve aynı zamanda teknolojiyi çok iyi kullanan hekimlere ihtiyacımız var” dedi.

Kök hücre tedavisi bütün alanları kapsıyor

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, “Ben Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hekimiyim. Bu alanda: omurilik yaralanmaları durumunda kök hücre tedavisine umut olarak bakılıyor. Kök hücre tedavisi diyabetik hastalıklardan parkinsona kadar, korneada, retinaya, estetik cerrahiye kadar bütün alanları kapsıyor. Düşünün ki: evladınızın gözünüzün önünde kasının eridiğini görüyorsunuz. Onun bir adım atması için ayakta durabilmesi için nelerinizi vermezdiniz? Böyle çaresiz bir ortam içerisinde biz hekimler hastayla neyi yapıp neyi yapmayacağımızı, neyin fayda verip neyin vermeyeceğini bilerek ve ekonomik sınırlarımızı da iyi tayin ederek iletişim kurmalıyız. Biz bunu yapamazsak hasta yeterince tedavi olamaz. Neyi ne zaman yapacağımızı bilmeliyiz. Kıvanç hocam kök hücre ilgili bana bu programı sunduğunda hemen yapalım dedim. Amacım hekim arkadaşlarımın, öğrencilerimin ve sağlık çalışanlarımın bu işi bizzat ehlinden görmesiydi. Farklı disiplinler açısından kimin ne yaptığı anlaşılsın aynı zamanda hem üniversitemize hem de tıp alanına katkı sağlansın istedik. Bu nedenle bu toplantıyı çok önemsiyorum. Toplantıya katkı sağlayan, katılan herkese de çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"Multidisipliner bir yaklaşım göstereceğiz"

Gaziantep Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kıvanç Güngör ise konuşmasında, “Toplantının organizasyonunda hem bize destek veren hem de yol gösteren Sayın Rektörüm Prof. Dr. Ali Gür’e, Rektör Yardımcım Prof. Dr. Avni Gökalp’a, Tıp Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Zeki Çelen’e, bu lojistik imkanları dar zamanda en iyi şekilde önümüze koyan Başhekimimiz Doç. Dr. Suat Zengin’e ve katılım gösteren bütün hocalarıma teşekkür etmek istiyorum. Bu toplantıda bu işe çok emek vermiş bir konuşmacı grubu var. Toplantı ile ilgili yola çıkarken sayın rektörümle birçok konuyu istişare ettik. Bilindiği üzere multidisipliner araştırma merkezimizin son hazırlıkları tamamlanmak üzere. Bu araştırma merkezinde kök hücre ve bununla ilişkili olan temel tıp uygulamaları pilot rolde olacak ve böylelikle multidisipliner bir yaklaşım gösterebileceğiz. Ülkemizde ve dünyada kök hücre uygulamaları çok sıkıntılı bir süreçte. Bazı etik problemler nedeniyle klinik sonuçlara tam olarak erişemiyoruz. Bu toplantı; kök hücre ile ilgili sıkıntıların yaşanmaması için, bundan sonraki nesillere sağlıklı aktarılabilmesi için hem iletişim anlamında hem de bilimsel platform anlamında hepsini bütünleyici bir şekilde kafamızın bir köşesinde derli toplu tutabilmemiz için şart olan bir toplantıydı. Bu nedenle toplantıya katılan tüm hocalarıma, konuşmacılara minnet ve şükranlarımı iletiyorum” ifadelerini kullandı.

İl dışından çok sayıda katılımın olduğu ve yoğun ilgi gören toplantıya, Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr.Avni Gökalp, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Zeki Çelen, Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Suat Zengin, Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Derneği yönetim kurulu, üyeleri, birçok doktor ve öğrenci katıldı.