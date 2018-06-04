GAÜN Hastanesi’nde Multipl Skleroz (MS) hasta okulu toplantısı yapıldı

Programın açılış konuşmasını yapan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Suat Zengin, “Başta Aylin hocam olmak üzere bu toplantının düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunmak isterim. MS hastaları diğer hastalarımızdan biraz daha farklıdır. MS hastalığında öncelikli olması gereken şey sabırdır. MS hastalığı bir yol arkadaşıdır. O yol arkadaşlığını biraz daha pozitif bir hale çevirmek için bugün bu toplantı düzenlendi. Bu konuda desteklerimizi her zaman sunacağımızı da ifade etmek isterim. MS hastalığının sayısı azdır ancak meşakkatlidir. Rabbim tüm hastalarımıza şifa nasip etsin, bilinsin ki biz her zaman sizlerin yanındayız” dedi.

Türkiye MS Derneği Gaziantep Şube Başkanı ve GAÜN Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aylin Hengirmen Akçalı ise konuşmasında, “Keşke bu ve benzeri hastalıklar hiç olmasaydı. Ancak dünyada binlerce değişik hastalık mevcut ve bunların birçoğunun hiçbir tedavisi yok. Bu hastalıklarla MS’i kıyasladığımızda, MS bu hastalıkların yanında masum bir hastalık olarak kalıyor. MS hastalığı ile ilgili günbegün bizi umutlandıran yeni gelişmeler söz konusu oluyor. Bu hastalığı 3-5 yıl önce kimse bilmiyordu. Ancak şimdi herkes az çok bilir hale geldi. MS hastalığına dair farkındalığı arttırmak amaçlı Dünya MS günü etkinliği kapsamında düzenlenen bu toplantının güzel bir toplantı olacağı düşüncesindeyim. Bizden desteklerini esirgemeyen Sayın Başhekimimiz Doç. Dr. Suat Zengin’e ve bu toplantının düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

MS’in sosyal, kültürel ve aile içi alanlarda açtığı sorunlardan konuşulduğu toplantıya Cerrahpaşa Üniversitesi’nde MS hastalarına psikolojik destek veren Uzm. Psikolog Ayhan Bingöl’de katıldı. Bingöl konuşmasında, Multiple Skleroz hastalarının tanı ve tedavi sürecindeki psikolojik yönünü ele aldı. Hastalığın sadece hasta olan kişiyi değil ailenin tüm fertlerini etkilediğine dikkat çeken Bingöl, MS’in uzun seyirli bir hastalık olduğunu ve bu noktada hastaya da hasta yakınlarına da çok şeyin düştüğünü vurguladı.

Hasta ve hasta yakınlarının sorularının cevaplandığı toplantıya hekimler, hemşireler ve MS hastalığı ile ilgili tedavi gören çok sayıda MS hastası katıldı. Toplantı, katılım sağlayan MS hastalarına hediyelerin dağıtılmasıyla sona erdi.