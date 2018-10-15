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GAÜN Hastanesi'nde Ortadoğulu hekimlere Workshop

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde “PDA kapama üzerine” workshop düzenlendi.

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde “PDA kapama üzerine” workshop düzenlendi.


Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Başpınar öncülüğünde GAÜN Hastanesi Çocuk Anjiyo Laboratuvarında gerçekleşen workshop'a Orta Doğu'dan gelen 5 pediatrik kardiyolog da katıldı.


PDA (Patent ductus arteriosus )kapama üzerine, Medine, Bahreyn, Cidde ve Al-Qassim bölgesinden gelen hekimlerle düzenlenen eğitimde endikasyonlar, kılavuzlar ve canlı vakalarla uygulamalar gösterildi.


PDA'nın kapatılmasının kalp sağlığı açısından önemini vurgulayan Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Başpınar, “PDA denilen aortla akciğer damarı arasındaki anormal bir oluşumun kapatılması için bir çalıştay düzenledik. PDA doğduğumuzda kapanması gereken bir alan ama bazı bebeklerde bu alan kapanmıyor. Bugün yurt dışından gelen hekim arkadaşlarımızla beraber PDA'yı kapatıyoruz. PDA'nın kapanmaması kalbin genişlemesine, kalp yetmezliğine neden olabiliyor. Vakalar üzerinde çalışıp deneyimlerimizi birbirimize aktarıyoruz. Böylelikle ülkeler arasında bir ilişki de kurulmuş oluyor. Bir aylık bebekten, daha büyük çocuklara kadar hastalarımız var. Hastalar üzerinde diğer hekimlerimizle beraber çalışıyoruz. Bu tür çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.

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