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GAÜN Hastanesi'nden ‘organ bağışı' standı

Organ Bağışı Haftası nedeniyle Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde organ bağışının önemine dikkat çekildi.

Organ Bağışı Haftası nedeniyle Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde organ bağışının önemine dikkat çekildi.


Organ bağışının önemine dikkat çekmek için farkındalık yaratan GAÜN Hastanesi, her sene olduğu gibi bu yıl da hastanede organ bağışı standı kurdu.


Organ Nakli Öğrenci Topluluğu (ONÖT) tarafından hastane içerisinde kurulan stant; hastane çalışanları, hasta ve hasta yakınları tarafından ilgi gördü. Standa başvuran herkese organ bağışı ile ilgili bilgiler verilip, broşürler dağıtıldı. Bağışta bulunmak isteyenlerin ise kaydı alındı.

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