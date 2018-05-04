GAÜN İnşaat Mühendisliği Bölümü Ahşap Köprü Yarışması’na katıldı

Dr. Nildem Tayşi ve Dr. Mehmet Tolga Göğüş’ün koordinatörlüğünde “Ahşap Köprü Yarışması” olarak tamamladı. Yarışmada katılımcılar takım olarak tasarımını ve üretimini kendi yaptıkları maket köprüler ile yarışmaya katıldı.

Yarışmada Prof. Dr. Mustafa Özakça, Doç. Dr. Nildem Tayşi, Dr. Mehmet Tolga Göğüş ve Hasan Kalyoncu Üniversitesinden Nurullah Akbulut jüri üyeliği yaptı. Yarışma hakkında bilgi veren GAÜN Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nildem Tayşi, "Yarışmanın amacı katılımcılara takım olarak hareket etme, teoride öğrendikleri bilgileri sistematik ve pratik olarak uygulama becerisini gözlemleme imkânı sunmaktır. Yarışma Gaziantep Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde eğitim gören tüm öğrencilere açık bir şekilde yapılmış olup, iki aşamadan oluştu. Birinci aşamada teslim alınan projeler jüri üyeleri tarafından belirlenen kriterlerde ön elemeye tabii tutularak ön elemeden başarı ile geçen projeler belirlendi ve takımlar bu konuda bilgilendirildi. Ön elemeden başarıyla geçen köprüler ikinci aşamada yarışma alanında statik ve estetik değerlendirilmeye tabi tutuldular. Yarışmaya toplam 41 gurup başvurdu ve bunlardan 30 tanesi köprüleri ile yarışmaya katıldı" ifadelerini kullandı.

Jüri değerlendirmesi sonucunda ödül almaya hak kazanan projelerin 25 Nisan günü açıklandığını söyleyen Doç. Dr. Nildem Tayşi, "İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gökhan Çeliktürk, İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Günal, İnşaat Mühendisliği bölümü öğretim üyeleri ve bölüm öğrencilerin katılımı ile coşkulu bir ödül töreni yapıldı. Yarışmada dereceye giren gruplar 1. Gurup Prut’ta Ferhat Güdüklü, Serhat Bilbay, Selda Bulut, 2. Grup Brıdge Masters’da Abdülkerim Kula, Ayşe Top, H. Püren Gökgöz, Mücahit Çalışkan, 3. Grup Under Control: Bünyamin Kenan, Ebubekir Kaşkın, Halil İbrahim Ergin oldu. Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerini İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu adına İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk tarfından takdim edildi" şeklinde konuştu.