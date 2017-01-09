GAÜN iş dünyası ile kolkola

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan Rektör Gür, “Bizler buralarda kiracıyız. Kapımız herkese açık” dedi.

‘‘Güneş doğduğunda hızlı koşacağız’’

GTO Yönetiminin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Gür, herkesin kendi işinin dinamik alanları içinde kalması durumunda,hiçbir sıkıntı yaşanmayacağı vurgusunu yaptı. GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, “Böyle davranılmazsa, yıllar geçer, herkes görevlerini bıraktıktan sonra geriye dönüp ‘Ne yaptım’ diye baktığında ‘Keşke şunu yapsaydım, keşke daha fazla bir araya gelseydik’ diyeceğiz. Ama, ben öyle demek istemiyorum. Bu şehrin dinamikleri çok büyük. Genetik kodlarımızda gelen iştah var ve bunu doğru yönlendirdiğimiz zaman gelecekte daha büyük başarılar elde edeceğiz. Şu anda en sıkıntılı, stresli zamanımızda bile bu kadar başarıyı elde ettiysek Allah’ın izniyle bu dönemler geçecek, bu fırtınalar bitecek güneş doğduğu zaman da biz daha hızlı koşacağız” diye konuştu.

‘‘GAÜN’ün intörn uygulaması taktire şayan’’

Gaziantep Üniversitesinin önemli bir değer olduğunu belirten GTO Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu ise, “Odamız ile üniversite arasındaki işbirliklerini bu nedenle çok önemsiyoruz. Gaziantep Üniversitesinin çok takdir ettiğim uygulaması var. Türkiye’de intörnlüğü ilk siz başlattınız. Biz hep bundan şikayet ediyorduk. İlk öğrencilerinizi de sizden biz aldık. 5-10 arkadaş yetişti, süper bir uygulama. Biz üniversitemiz ile her alanda işbirliğimizi daha da geliştirmek istiyoruz” dedi.

Toplantıya katılan GTO Genel Sekreter Vekili Figen Öğüt de, iş dünyası temsilcilerinin Gaziantep Üniversitesindeki yapıyı çok iyi bilmediğini vurgularken, “Hangi öğretim üyemiz ne alanda uzman, nasıl bir danışmanlık verebilir. Yapıyı bilmedikleri için de çok fazla buralara gelmek istemiyorlar. Üyelerimiz bize başvursun. Ne yapmak istiyor, nelere ihtiyacı var, nasıl uzmanlığa ihtiyacı var? Bizim ilgili uzman arkadaşlarımız bunu alsın. Gaziantep Üniversitesinde ilgili kişi veya kurulla bunu paylaşalım. Böyle bir ihtiyaç var. Oradan gelecek olan danışman birkaç hocamız olur. Gider hocalarımız konuşur. Gaziantep Ticaret Odası olarak biz bir aracı görev görelim. Projeleri alalım, buradaki öğretim üyelerimizi belirleyelim, bunları buluşturalım ve birlikte çalışmalarını sağlayalım” şeklinde konuştu.

‘‘Ara yüz olalım’’

GTO’nun yaşama geçirmek istediği bu projeye sonuna kadar katıldığını belirten Rektör Ali Gür ise, “Buradaki temel sorunumuz ihtiyaçların aynı noktada buluşmaması. Yani ara yüzün olmaması. Bu ara yüz siz ve biz olacağız. Ara yüzü oluşturduğumuzda sizin taleplere bizim de ihtiyaca verebilecek cevaplarımız var. Bir tane olmasın alternatif iki-üç tane olsun sanayicim de seçim hakkını kullanabilsin. Bu konuda mühendislik fakültemizin içinde gerekiyorsa teknoparkımızın içerisinde bir birim oluşturalım” dedi. Gür, üniversite ve iş dünyasının belirli aralıklarla bir araya gelmesinin gerekliliğine vurgu yaparken de, “Ara yüz oluşturup, sizin gündeminizde olan projelerle ilgili çalışabilecek, fikir üretebilecek arkadaşlarımızı belirleyelim. Benim yapılacak bir şeyin hemen, hızla yapılması gibi prensibim var. Olayı zamana yaymamalı. Çünkü, zamana bırakıldıkça başka işler araya giriyor ve sürekli külleniyor” diye konuştu.