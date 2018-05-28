GAÜN İslahiye Meslek Yüksekokulu’nda Etik Kurallar Konferansı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye Meslek Yüksekokulu tarafından İslahiye’deki liselerle yapılan eğitim ve koordinasyon protokolü çerçevesinde İslahiye HSK Anadolu İmam Hatip Lisesinde “Etik ve İmam Hatip” konulu konferans verildi. GAÜN İslahiye Meslek Yüksekokulu Sekreteri Uzm. Bilal Erdoğan’ın konuşmacı olarak katıldığı konferansa lise müdürü, müdür yardımcıları, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Yüksekokul Sekreteri Uzm. Bilal Erdoğan, etik ve imam hatip kavramının birbiriyle barışık kavramlar olduğunu, özellikle toplumun imam hatipli öğrencilerde etik kurallara uymada daha çok beklenti olduğunu belirterek şunları söyledi, "Etik, ahlak üzerinde düşünebilme etkinliği ve ahlak felsefesi olarak bilinir, herkesin işini ve görevini insanlığın yararı doğrultusunda en iyi şekilde, doğru ve tam olarak yapması ve kimseye zarar vermemesi etiğin temel alanıdır. Etik, insanın yaptıklarından vicdani bir sorumluluk alması ve kendini içsel olarak mutlu hissetmesidir. Etik evrenseldir ve evrensel kabul gören kurallar ile etiğin ahlaki değerlerini inceleyen günlük hayatta, kamu hizmetinin sunumu esnasında karşılaşacağınız ahlaki belirsizliklerde veya etik ikilemlerde vicdanımızın kılavuzumuz olması gerekiyor" dedi.

"Yaptığınız işi içinize sinsin, kul hakkına dikkat edin"

İnsanların işlerini severek yapmaları gerektiğini vurgulayan Erdoğan, “Yaptığınız iş içinize sinsin ve özellikle kul hakkına dikkat edin çünkü yaratıcının yarın bizlerden soracağı ilk sual kul haktır. Etiğin kurucusu Aristoteles olarak biliniyor ama İslam dininin Peygamberi Hz. Muhammed (SAV), -ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim- diye buyurur. Bu nedenle Hz. Muhammed ve onun yolunda ilerleyen Mevlana, Yunus Emre ve Pir Sultan Abdal gibi büyük değerlerimiz bizlere daima etik davranışlar sergileyerek insanlığa örnek olmuşlardır” dedi.

GAÜN İslahiye Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi H.Ahmet Deveci konuyla ise, "Yüksekokulumuz ile liseler arasında yapılan protokol gereği talebi olan liselere eğitim, seminer ve konferans desteği vermeye devam ediyoruz. İslahiye HSK Anadolu İmam Hatip Lisesinde Etik konferansı verdik. Etik önemli bir konu, geleceğin teminatı gençlerimizin de etik kuralları öğrenip uygulaması çok önemli, emeği geçen arkadaşımı kutluyor ve teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

İslahiye Hacı Sani Konukoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mehmet Ünlü de “Yüksekokulumuzun desteği ile öğrencilerimize güzel bir konferans düzenledik. Etik ve imam hatip ikilisinde öğrencilerimize güzel ifadeler anlatıldı. Konuşmacı Bilal Erdoğan’a çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konferanstan sonra Lise Müdürü Mehmet Ünlü tarafından konuşmacı Erdoğan’a çiçek takdim edildi.