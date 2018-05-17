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17 Mayıs 2018 13:50

GAÜN miniklerinin mezuniyet heyecanı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Kreş ve Anaokulu Şube Müdürlüğü tarafından yıl sonu gösterisi ve diploma töreni düzenlendi.

GAÜN miniklerinin mezuniyet heyecanı

17 Mayıs 2018 13:50


GAÜN Mavera Atatürk Kültür Sahnesinde gerçekleştirilen programın açılışında konuşan Kreş ve Anaokulu Müdürü Güler Boran, GAÜN kreşinin Gaziantep’in en modern kreşleri arasında yer aldığını söyledi. Boran, “Bundan 32 yıl önce 24 çocukla hizmete başlayan okulumuz zamanla gelişti, büyüdü. O zaman ki çocuklar büyüdüler doktor, avukat, işletmeci, öğretme olarak karşımıza çıkıyorlar. Yetiştirdiğimiz çocuklar büyüdü ama bizim içimizdeki çocuk hiç büyümedi bugün ilk gün ki heyecan ve sevgi ile çocukları kucaklamaktayız. Bugün 200 öğrencisi ve yepyeni binasıyla Gaziantep’in en modern kreşleri arasında yer alan kreşimiz tecrübeli personeli ve en modern eğitim materyalleri ile sizlere hizmet vermeye devam etmekteyiz. Mezun olan yavrularımıza hayat boyu başarılar ve mutluluklar dilerim” ifadelerini kullandı.


Açılış konuşmaları sonrasında minik dahiler 6 yaş grubu öğrencilerinin sunduğu ‘Potpori Halk oyunları’gösterisi, ‘Ege’den Esen Rüzgarlar’ ile ‘Anadolu Ateşi’ gösterisi katılımcılar tarafından beğeniyle izlendi. Yıl içerisinde yapılan satranç turnuvasında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinden sonra tören, mezuniyet diplomalarının verilmesiyle sona erdi.




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