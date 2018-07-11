GAÜN Mühendislik Fakültesi MÜDEK tarafından akredite edildi.

Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK) tarafından şuana kadar GAÜN Tıp Fakültesi (Türkçe) ve Yabancı Diller Yüksekokulu, Uluslararası Akredite Kuruluşu olan PearsonAssured tarafından akredite edildi, GAÜN Sporium ile Naci Topçuoğlu MYO ise TS EN ISO 9000:2015 kalite belgelerini aldı. Gaziantep Üniversitesinde akreditasyon ve kalite çalışmaları hakkında bilgi veren Rektör Prof.Dr. Ali Gür, Üniversitemizin kurumsal kimliğinin ve uluslararası kalite anlayışının bir kez daha tescillenmiş olmasından dolayı duymuş olduğu mutluluğu belirterek, emeği geçen ve katkı sağlayan tüm personellere teşekkür etti. Prof. Dr. Gür, “Bu hafta da; üniversitemiz Mühendislik Fakültesinin Eğitim Programlarının Değerlendirmesi ve Akreditasyonu için Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneğine (MÜDEK) yapmış olduğu başvurusu, MÜDEK tarafından değerlendirilerek, 01-04 Nisan 2018 tarihleri arasında üniversitemize yapılan değerlendirme ziyaretleri sonucunda Mühendislik Fakültesinin bazı bölümlerinin akredite edilmesine karar verildi. MÜDEK 2018 Akreditasyon Listesinde yayınlandığı üzere, 17 Kasım 2006’dan beri Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı (ENAEE - European Network forAccreditation of EngineeringEducation) asil üyesi olan MÜDEK tarafından Mühendislik Fakültesinin Elektrik-Elektronik Mühendisliği (NÖ) İngilizce, Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) İngilizce, Gıda Mühendisliği (NÖ) İngilizce ve Tekstil Mühendisliği (İngilizce)3 bölümünde 4 program akredite edildi. Akredite edilen mühendislik lisans (Bachelor) programları EUR-ACE Etiketi (EUR-ACE Label) almaya da hak kazandı” diye konuştu.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Gaziantep Üniversitesinin kurumsal kimliğini eğitim öğretim alanlarında, hizmet alanlarında nitelik ve nicelik açısından öne çıkaran, uluslararası ve ulusal bazda bu alanlardaki faaliyetlerini tescilleyen akreditasyon ve kalite çalışmalarına büyük bir hızla devam edildiğini ve ilerleyen günlerde kalite çalışmaları kapsamında devam eden akreditasyon faaliyetleriyle ilgili yeni bilgilerin paylaşılacağını belirtti.