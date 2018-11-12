GAÜN Mühendislik Fakültesi'ne MÜDEK Dopingi

GaziantepÜniversitesi (GAÜN) Mühendislik Fakültesi'nin üç bölümünün dört programı,Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK)tarafından akredite bölüm olarak tescillendi. Tescil ile bu bölümlerden mezun olan öğrencilerin ulusal ve uluslararası tanınırlıkları artacak.

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Günal, Türkiye'de Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere üç dilde eğitim veren ilk ve tek üniversite olan Gaziantep Üniversitesi'nin uluslararasılaşma yolunda önemli bir imkana daha kavuştuğunu belirtirken, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nün 1. ve 2. öğretim programları ile Gıda MühendisliğiBölümü ve Tekstil Mühendisliği Bölümü'nün 1. öğretim programlarınınMÜDEK tarafından iki yıl süreyle akredite edildiğini belirtti.

"Eğitim kalitemizin çıtası yükseliyor"

Bunun GAÜN Mühendislik Fakültesi'nin uluslararasılaşmasının bir göstergesi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Günal, "Akredite edilen bölümlerimiz,MÜDEK'in değerlendirme ekibi tarafından sıkı bir denetimden geçirildi. Bu tescil, eğitim programımızın ulusal kalite yeterlilik standartlarına uygunluğunu ve kalite güvencesini ifade etmektedir.Akredite olan bölümlerin mezunlarına Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı‘EUR-ACE Etiketi' alma hakkı da verildi. MÜDEK'in uluslararası tanınırlığı dikkate alındığında bu akreditasyon sayesinde, GAÜN Mühendislik Fakültesi'nin bu bölümlerinin ulusal ve uluslararası kalite yeterlilik standartlarına uygunluğu tescillenmiş oldu. Üniversitemizin eğitim kalitesi her geçen yıl artmaktadır. Öğrencilerimizin aldığı diplomalar bu sayede uluslararası alanda daha çok geçerlilik kazanmaktadır. Eğitimde kaliteyi sürekli arttırmak ve evrensel standartları sağlamak için akreditasyonu çok önemsemekteyiz. Bunun devamı için de gereken her şeyi yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Üniversitelerden büyük fakülte

6 bin 623 öğrencisi bulunan GAÜN Mühendislik Fakültesi'nin öğrenci sayısıyla Türkiye'deki birçok üniversiteden daha büyük bir eğitim topluluğu haline geldiğinin altını çizen Dekan Prof. Dr. Mustafa Günal, “Önümüzdeki yıl ÖSS tercih kılavuzlarında sözkonusu programlarımız akredite program olarak belirtilecek. Bu,tercih edilebilirlik seviyemizi yükseltecek” dedi. Günal, bu bölümlerimizden mezunolacak öğrencilerin Avrupa'daki işveren ve üniversiteler tarafından da tanınmasını sağlayacağına vurgu yaparken, “Bu sayede öğrencilerimiz, diğer yükseköğrenim kurumlarında sunulan ve EUR-ACE etiketine sahip programlara başvuru yapabilecekler.Ayrıca bu akreditasyon, MÜDEK'inInternational Engineering Alliance (IEA) Washington Accord'a tam üye olmasından dolayı Avrupa'daki ülkelerin yanı sıra ABD, Çin, Japonya, Rusya, Hindistan, Güney Kore, Malezya ve Güney Afrika gibi Washington Accord'a üye ülkeler tarafından da tanınmış olacak.MÜDEK akreditasyonu olan programlarımızdan mezun olan öğrencilerimiz küresel anlamda tanınır bir mühendis olarak Gaziantep Üniversitesi'nden mezun olmuş olacaklardır” diye konuştu.