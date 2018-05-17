GAÜN mühendislik öğrencilerinden bir başarı daha

Prototip ve fikir aşamasındaki girişimcilik projelerinin katıldığı yarışmada, takımlar bir soruna çözüm olarak buldukları projeleri ile jürilerin önünde sunumlarını yaparak şirketleşme yolunda bir adım daha atmak istedi.Deniz Can Ilgın, Furkan Turan, Burak Yeşilbağ, Yiğit Çelik, Nazife Tuğ ve Cem Gökalp’tan oluşan takımın sözcüsü Deniz Can Ilgın, elemeleri geçerek finalde, Boğaziçi Üniversitesi, İTÜ, ODTÜ gibi üniversitelerden rakipleri geride bırakarak ödüle layık görüldüklerini söyledi. Ilgın, "İngilizce konuşma eksikliğinin çevremizde büyük bir problem olduğunu düşünüyoruz, bunun için üzerinde çalıştığımız projemiz ile bize verilen ödüller doğrultusunda şirketleşmek için elimizden geleni yapacağız. Projemiz guiMe: Öğrencilerin turistler ile gezerek yabancı dillerini geliştirebileceği bir platform. Yarışmadaki ödüller kapsamında şirketleşmemiz halinde Ankara’da 1 yıllık ücretsiz ofisin sahibi olmanın yanı sıra İzmir’de gerçekleşecek olan Startup Holliday isimli girişimcilik kampının finaline doğrudan katılıp, çeşitli eğitimler alacağız” ifadelerini kullandı.