Diğer
Kategoriler
17 Mayıs 2018 13:05

GAÜN mühendislik öğrencilerinden bir başarı daha

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Fakültesi öğrencileri iki proje ile katıldıkları Orta Doğu Teknik Üniversitesinde gerçekleştirilen INVESTART girişimcilik yarışmasında finale kalarak 15 takım arasından guiMe isimli projeleri ile ikinci oldu.

GAÜN mühendislik öğrencilerinden bir başarı daha

17 Mayıs 2018 13:05


Prototip ve fikir aşamasındaki girişimcilik projelerinin katıldığı yarışmada, takımlar bir soruna çözüm olarak buldukları projeleri ile jürilerin önünde sunumlarını yaparak şirketleşme yolunda bir adım daha atmak istedi.Deniz Can Ilgın, Furkan Turan, Burak Yeşilbağ, Yiğit Çelik, Nazife Tuğ ve Cem Gökalp’tan oluşan takımın sözcüsü Deniz Can Ilgın, elemeleri geçerek finalde, Boğaziçi Üniversitesi, İTÜ, ODTÜ gibi üniversitelerden rakipleri geride bırakarak ödüle layık görüldüklerini söyledi. Ilgın, "İngilizce konuşma eksikliğinin çevremizde büyük bir problem olduğunu düşünüyoruz, bunun için üzerinde çalıştığımız projemiz ile bize verilen ödüller doğrultusunda şirketleşmek için elimizden geleni yapacağız. Projemiz guiMe: Öğrencilerin turistler ile gezerek yabancı dillerini geliştirebileceği bir platform. Yarışmadaki ödüller kapsamında şirketleşmemiz halinde Ankara’da 1 yıllık ücretsiz ofisin sahibi olmanın yanı sıra İzmir’de gerçekleşecek olan Startup Holliday isimli girişimcilik kampının finaline doğrudan katılıp, çeşitli eğitimler alacağız” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç