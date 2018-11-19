GAÜN “Mülteci de ebeveyndir projesi” ile GSO'da

Gaziantep Sanayi Odası ev sahipliğinde (GSO) “Türkiye'deki Suriyeli Mülteci ve Ev Sahibi Toplulukların Mesleki ve Teknik Eğitim ile İstihdam Piyasası Hizmetlerinin Desteklenmesi Projesi” kapsamında bir çalışma gerçekleştirildi.

Toplantıya, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) bünyesinde yürütülen ve Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi tarafından desteklenen "Çocuklarının Eğitimle İlgili Sorunlarına Çözüm Sağlamak Amacıyla Mülteci Velilere Öğrenme Becerileri Kazandırma Projesi” kapsamında Gaziantep Üniversitesi'ni temsilen Proje Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fatma Çapan katıldı.

Üç oturumdan oluşan toplantının birinci oturumunda Suriyelilerin Gaziantep ilindeki mevcut durumu ve kurumsal bazda yapılan entegrasyon çalışmaları görüşülürken; ikinci oturumda Suriyelilerin ekonomik entegrasyonu ile ilgili konular, üçüncü oturumda ise Suriyelilerin işgücü piyasasına katılımlarının arttırılmasına ilişkin öneri ve düşünceler hakkında bilgi alış-verişi yapıldı.

Toplantı hakkında değerlendirme yapan Proje Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fatma Çapan, Suriyelilerin uyum ve entegrasyon sürecinde öncelikli konulardan birisinin Türkçe dili eğitimi olduğunu söyledi. Çapan,“Suriyeli anne ve babalar, çocuklarıburada eğitimlerine devam ederken aynı anda bir gün Suriye'ye dönme kaygısı yaşamaktadırlar. Bir yandan kaygı bir yandan uyum sorununu ancak Türkçe öğrenmelerine karşı algılarının değiştirilmesiyle aşabiliriz” diye konuştu.

“Mülteci de Ebeveyndir” sloganı ile yola çıktıları Erasmus Plus Yetişkin Eğitimi Projesinin de en önemli hedeflerinden birinin öncelikle ebeveynler üzerinde sağlıklı bir çalışma yapmak olduğuna vurgu yapan Çapan şöyle devam etti;

“Onlar için bir eğitim modülü oluşturmak, ihtiyaç ve gereksinimlerini ortaya çıkararak kendi potansiyellerini kullanma konusunda farkındalık saglamak, çocuklarının eğitim sürecinde daha verimli ve problem çözebilir veliler olmasını sağlamak en önemli hedeflerimizdendir. Suriyeli mültecilerin uyum ve entegrasyon sürecinde Gaziantep Üniversitesi olarak elimizden geleni yapmaktayız ve bundan sonraki süreçte de yeni projelerle bu sürece katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bu toplantı yoluyla da projemizin yaygınlaştırılması noktasında önemli bir adım atılarak hem Gaziantep hem Türkiye'deki diğer ilgili kurum ve kuruluşlar projemizin içeriğini öğrenme fırsatı bulmuşlardır.”