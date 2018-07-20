GAÜN Naci Topçuoğlu Myo öğrencilerinden Türk İslam sanatı sergisi

Gör. Aysun Yıldırım ve Öğr. Gör Neşe Ağkurt ’un koordinatörlüğünde Mimari Dekoratif Sanatlar Programı öğrencilerinin hazırlamış oldukları "Mezuniyet Sergisi" GAÜN Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi.

Mezuniyet töreninizin delili olan bir serginin olduğunu söyleyen GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, “Eğitim hayatı boyunca kazandığınız maharetlerinizi gördüğümüz bir sergi. Öncelikle sizi bu seviyeye getiren, büyüten ve ülkeye faydalı evlatlar olarak yetiştiren ailelerinizi tebrik ediyorum. En büyük tebriki aileleriniz hak ettiklerini düşünüyorum. İyi bir eğitim sonrası ara eleman değil aranan eleman statüsünde mesleki beceriler kazanarak okullarınızı bitiriyorsunuz. Artık kollarınızda birer bilezik var, hepiniz birer meslek sahiplerisiniz. Ülke sizden hizmet bekliyor. Aileleriniz sizden ahde vefa bekliyor. Bu mahareti yılların emeğiyle size kazandıran hocalarınızı tebrik ediyorum” dedi.

Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu’nun öneminden bahsederek konuşmasına başlayan GAÜN Rektör Danışmanı ve Naci Topçuoğlu MYO Müdürü Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, “Öğrencilerimize iki yıl eğitim verdikten sonra Gaziantep kurumsal kimliği içerisinde organize sanayi bölgesi içerisinde bulunan Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu olarak öğrencilerimize sadece rutin bir eğitim değil, öğrencilerimize değer katan bir eğitim süreci takip ediyoruz. Bunu yaparken de kendimizi yenilemeyi bir görev olarak görüyoruz. Gelişen teknolojiyle insanların beklentileri, memnuniyetleri ve algıları değişiyor ve bizim bu değişimleri yönetmemiz gerekiyor. Eskinin öğretim teknikleriyle yeninin ihtiyaçlarına cevap verilemez. Öyleyse biz de öğrencilerimizi bu doğrultuda yetiştirmek, onların yaptıkları ve ürettikleri eserleri bu şekilde sergilemek suretiyle hem yaptıklarının bir değer kazandıklarını görmeleri, öğrencilerimize büyük bir motivasyon katacak hem de bundan sonra gelecek öğrencilerimize bir miras olacaktır. Emeği geçen öğrencilerimi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

GAÜN Öğr. Gör. Neşe Algurtise,”Öğrencilerimizi Türk İslam Sanatına ait eserleri derslerde öğrendikleri çizim programları, desen tasarım bilgisi, renk bilgisi ve malzeme bilgisiyle ürettiler. Bunların içerisinde İslam mimarisine ait olan kümbet, şadırvan ve çifte minareli gibi medreseli eserler yer alıyor. Öğrencilerimizi malzemeleri, uygulama alanlarını ve renkleri kendileri belirlediler, biz de yol göstererek o şekilde eserleri oluşturdular” diye konuştu.

Türk İslam sanatları, çini, cam, hat sanatı ve İslam mimarisinden oluşan 40 eser 21 Temmuz 2018 tarihine kadar GAÜN Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezinde gezilebilecek. Sergi açılışına, GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, Genel Sekreter Doç. Dr. Ayhan Doğan, Genel Sekreter Yardımcısı Nuh Okumuş,Naci Topçuoğlu MYO öğretim görevlileri, öğrenciler ve çok sayıda sanatsever katıldı.