GAÜN Öğrenci Toplulukları Güz Çalıştayı’nda

GAÜN Kültür Müdürü Mustafa Arslan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Erikçe Macera Parkı ev sahipliğinde iki gün süren çalıştayda, Kültür Müdürlüğüne bağlı toplulukların birlikte çalışma, proje geliştirme ve koordinasyon becerilerinin arttırılmasının amaçlandığını belirtti. Çalıştayın ilk günü ‘Kültür Müdürü Ben Olsam’ başlığı altında topluluk başkanlarının nasıl bir kurum ve idari yapı arzuladıkları sorularına cevap arandığını söyleyen Arslan, “İkinci gün ise ‘Benim Bir Projem Var’ başlığı altında her grupta sosyal sorumluluk, Kültür-sanat, spor ve bilim araştırma topluluklarından birer üye belirlenerek farklı çalışma sahalarından dört üyeli on üç farklı grup oluşturuldu ve bu guruplardan Kültür Müdürlüğü bünyesinde uygulanabilecek projeler geliştirmeleri istendi. Bu çerçevede farklı projeler geliştiren gruplar daha sonraki oturumlarda projelerini arkadaşlarının beğenisine ve oylamasına sundu” dedi.

Bu yıl ilki düzenlenen çalıştaydan öğrencilerin duyduğu memnuniyeti dile getiren Arslan, “Erikçe Macera Parkının muhteşem doğasında ve birbirinden ilginç macera parkurlarında doğa ve macera sporlarının tadına varan öğrencilerimiz geceyi kamp çadırında, uyku tulumlarında uyuyarak geçirdi. Öğrencilerimiz bu tür çalışmaların bireysel ve kollektif gelişimleri açısından önemini belirterek gelecek dönemlerde de benzer çalışma ortamlarının sağlanması ve bu tür çalıştayların devam etmesi yönünde beklentilerini ifade etti” diye konuştu.