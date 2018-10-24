GAÜN Öğrenci Topluluklarına büyük ilgi

İki gün süren öğrenci toplulukları tanıtım günlerine katılan Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Merkezi Yemekhane önünde açılan stantları gezerek öğrencilerle sohbet etti. Prof. Dr. Gür, Gaziantep Üniversitesi'nin öğrencileri sadece bilimsel anlamda eğitmediğini aynı zamanda öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri ve sosyalleşmeleri, girişimcilik ruhlarını ortaya koymaları anlamında bu tür faaliyetlerin çok önemli olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Gür, “Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak öğrenci topluluklarımız oluşturuldu. 80'in üzerinde topluluğumuz var, bu topluluklarımızdan 46 tanesi stant açarak öğrenci kayıtlarını alıyor. Bizi sevindiren yönü ise iki günde 3 bin 700'e yakın üye kaydı yapılması. Kısa süre içerisinde 8 bin dolayında öğrencimiz kulüplere üye oldu. Bu da öğrencilerimizin, kulüplerimizle iletişim halinde olduğunu ve kulüp başkanlarımızın, topluluk üyelerimizin da aktif bir şekilde çalıştığını gösteriyor. Öğrencilerimizin sosyal yaşamda ortaya koydukları beceriler, başarılar, girişimcilik ruhu bizi mutlu ediyor” dedi.

Öğrencilere aşure ikramı

Öğrenci kulüplerinin tanıtım standında öğrencilere aşure ikram eden Rektör Prof. Dr. Ali Gür, “Bir taraftan öğrencilerimiz girişimcilik stantlarını açıp üye kayıtlarını yaparken bizde onların ağızlarını tatlandırmak için her ne kadar Muharrem ayı geçmiş olsa da bu vesile ile gelenekselleşmiş aşuremizi onlara ikram ediyoruz. Üniversitemiz gelenekleriyle var olan bir üniversite ve bu geleneklerimiz her zaman devam edecek” diye konuştu.