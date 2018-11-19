GAÜN öğrencileri Küresel Dönüşüm paneline katıldı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ve İktisadi Kalkınma Vakfı işbirliğinde "Değişen Dünyada Türkiye, Küresel Dönüşüm ve AB Süreci" paneli düzenlendi. Etkinliğe Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri tarafından yoğun ilgi gösterildi.

Gaziantep Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen panele, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, İktisadi Kalkınma Vakfı Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu, eski Büyükelçi ve TEPAV Ticaret Çalışmaları Direktörü Bozkurt Aran, TEPAV G20 Çalışmaları Direktörü Dr. Sait Akman, İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas, İKV Strateji ve İş Geliştirme Müdürü Muhammet Gökhan Kilit ve İKV Araştırma Müdürü Çisel İleri konuşmacı olarak katıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, Türkiye'nin ilk Avrupa Birliği Bilgi Merkezine ev sahipliği yapmanın gurur verici olduğunu söyledi.

Yıldırım, “Bugünkü panelimizde Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki inişli çıkışlı ilişkisinin geleceğini değiştiren küresel dengeler hakkında konuşacağız. Hepimizin gördüğü gibi dünyadaki siyasi dengeler, ekonomik güç merkezleri değişiyor ve değişmeye devam edecek. Bu çerçevede düzenlenen panel için İktisadi Kalkınma Vakfına bu toplantıdaki iş birlikleri için ve bu toplantıda bize değerli bilgilerini paylaşacak olan konuşmacılarımıza katılımları için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Çok sayıda öğrencinin de dinleyici olarak katıldığı panelin moderatörlüğünü ise, İktisadi Kalkınma Vakfı Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu yaptı.

Kabaalioğlu, panelin ilk oturumunda 'Küresel Ekonomide Değişen Dengeler' sunumunu yaparken, Dr. Sait Akman 'Küresel Ticarette Yeni Kurallar, Yeni Aktörler' konulu sunumunu gerçekleştirdi.

Panelin ikinci oturumunda ise, İktisadi Kalkınma Vakfı Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas “Küresel Gelişmeler Işığında Türkiye-AB İlişkileri” başlıklı sunumuyla katılımcılara son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

İktisadi Kalkınma Vakfı Strateji ve İş Geliştirme Müdürü M. Gökhan Kilit Gümrük Birliği güncellenmesi ve tarım sektörü üzerine etkilerini ele alan bir sunum yaparken, seminerde son olarak İktisadi Kalkınma Vakfı Araştırma Müdürü Çisel İleri tarafından iş dünyasının faydalanabileceği AB fonları anlatıldı.

Etkinlik sonrası katılımcılara İktisadi Kalkınma Vakfı yayınları dağıtıldı.