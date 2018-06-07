GAÜN öğrencileri teknik gezi kapsamında firmaları gezdi

Öğrencilerin ders kapsamında firmaları inceleme fırsatı bulunduğunu belirten GAÜN Öğr. Gör. Erdal Öztürk, “Öğrencilerimiz gezi kapsamında Üstün-İş Döküm firmasında güç aktarım elemanları olarak bilinen kaplin, dişli, kasnak vb. makine parçalarının üretimi ve bunların üretimin de kullanılan yeni teknolojik makineleri görme imkanı buldu. Fibersan’da, firmada öğrenciler rotasyon tekniği yöntemiyle üretilen plastik su tankları, çocuk oyun grubu plastik parçalar, plastik depolar gibi ürünlerin nasıl üretildiğini hangi metotların kullanıldığını ve yeni teknolojik rotasyon makinesini görme gördüler. KVCPEN de ise öğrenciler, Plastik PVC profil üretimini, plastikekstrüzyon makinelerini ve kalıplarını görme imkanı olmuş oradaki üretim safalarını takip ederek plastik profil parçalarının üretimi hakkında bilgi sahibi oldular. SMS Makine ve Kapak firmasında öğrenciler pet şişe, yağ şişesi, kavanoz şişesi, plastik kapak üretimlerini görme imkanları olmuş, bu ürünlerin işlem safalarını ve yeni teknolojik makineleri görme imkanları oldu. Akşahin Döküm firmasında ise öğrenciler Metal Enjeksiyon yöntemiyle üretilen el sanatları ürünlerini; tepsi, fincan, şekerlik, lokumluk, gibi döküm safalarını ve dökümden sonraki kaplama işlemlerini görme imkanları oldu” diye konuştu.

Öztürk, öğrencilerin bu teknik geziden sonra endüstriyel bir ürünün hangi teknik ve teknolojilerle üretildiği konusunda yorum yapabilme ve bu tekniği belirleyebilme bilgisi kazandıklarını da sözlerine ekledi.