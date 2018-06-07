Diğer
Kategoriler
07 Haziran 2018 16:26

GAÜN öğrencileri teknik gezi kapsamında firmaları gezdi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2017-2018 Güz dönemi dersi olan MAK027 Mesleki Tasarım ve Üretim dersinin müfredatında yer alan üretim teknikleri konusu kapsamında, öğrencilerin görsel olarak da işletmeleri yerinde görmeleri ve daha anlaşılır olması için teknik gezi düzenlendi.

GAÜN öğrencileri teknik gezi kapsamında firmaları gezdi

07 Haziran 2018 16:26


Öğrencilerin ders kapsamında firmaları inceleme fırsatı bulunduğunu belirten GAÜN Öğr. Gör. Erdal Öztürk, “Öğrencilerimiz gezi kapsamında Üstün-İş Döküm firmasında güç aktarım elemanları olarak bilinen kaplin, dişli, kasnak vb. makine parçalarının üretimi ve bunların üretimin de kullanılan yeni teknolojik makineleri görme imkanı buldu. Fibersan’da, firmada öğrenciler rotasyon tekniği yöntemiyle üretilen plastik su tankları, çocuk oyun grubu plastik parçalar, plastik depolar gibi ürünlerin nasıl üretildiğini hangi metotların kullanıldığını ve yeni teknolojik rotasyon makinesini görme gördüler. KVCPEN de ise öğrenciler, Plastik PVC profil üretimini, plastikekstrüzyon makinelerini ve kalıplarını görme imkanı olmuş oradaki üretim safalarını takip ederek plastik profil parçalarının üretimi hakkında bilgi sahibi oldular. SMS Makine ve Kapak firmasında öğrenciler pet şişe, yağ şişesi, kavanoz şişesi, plastik kapak üretimlerini görme imkanları olmuş, bu ürünlerin işlem safalarını ve yeni teknolojik makineleri görme imkanları oldu. Akşahin Döküm firmasında ise öğrenciler Metal Enjeksiyon yöntemiyle üretilen el sanatları ürünlerini; tepsi, fincan, şekerlik, lokumluk, gibi döküm safalarını ve dökümden sonraki kaplama işlemlerini görme imkanları oldu” diye konuştu.


Öztürk, öğrencilerin bu teknik geziden sonra endüstriyel bir ürünün hangi teknik ve teknolojilerle üretildiği konusunda yorum yapabilme ve bu tekniği belirleyebilme bilgisi kazandıklarını da sözlerine ekledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    37°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç