GAÜN öğrencilerinden bir başarı daha

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik öğrencileri, İzmir'de gerçekleştirilen Türkiye'nin en büyük programlama etkinliği ve Türkiye'nin ilk açık inovasyon kampıolan “Hack'n Break”te katıldıkları yazılım maratonunda “Locial” isimli projeleri ile Türkiye birincisi oldu.

GAÜN Elektrik Elektronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencileri Deniz Can Ilgın, Burak Yeşilbağ ve Ahmet Bostancıklıoğlu'ndan oluşan ekip, iki gün boyunca uyumadan, Türkiye'nin dört bir tarafından katılan ve aralarında mesleği yazılım mühendisliği de olan rakiplerini geride bırakarak birinci oldu.

Takım Lideri Deniz Can Ilgın, “Türkiye çapında yazılım ve girişimcilik alanındaki her yarışmaya katılmak için elimizden geleni yapıyoruz. Şu ana kadar çeşitli ödüller de aldık, bu da onlardan birisi. Üniversitemizi en iyi şekilde temsil etmek için uğraşıyor, bununla birlikte bizler de öğrenciler olarak gelişimlerimize katkı sağlıyoruz” dedi.

Locial'in, harita tabanlı sanal için gerçeklik mantığı ile çalışan bir sosyal medya türü olduğunu söyleyen Ilgın, haritadaki gerçek işletmelere sanal alanlar oluşturarak, işletmelere sanal ortamda da müşteri bulmalarını sağladığını ve orada bulunan müşterilere çeşitli sosyal fırsatlar sunduğunu belirtti.

“Hackathon” isimli programlama maratonunda birinci olan öğrenciler, firmanın Berlin'deki AR-GE merkezinde staj hakkı ve 15 bin TL para ödülünün yanı sıra projelerini hayata geçirdikleri takdirde yatırımcı ile mentör desteği alma hakkını kazandı.

Microsoft, Alibaba, MAN gibi firmaların harita sistemlerine çözüm üreten dünya devi HERE firmasının, şirket koşullarını iyileştirmek, inovatif fikirlere destek olmak ve çabuk büyüme potansiyeline sahip firmaların kurulmasına destek olmak amacıyla düzenlediği hackathon bu yıl İzmir Open Campus'te gerçekleştirildi.