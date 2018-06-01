GAÜN öğrencilerinden kan bağışı kampanyası

Öğrencilerin Kızılay’dan gelen görevliler tarafından verilen bir eğitimden geçtiklerini belirten GAÜN Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Aslıhan Terzi, bu eğitim sırasında öğrencilere kan bağışının ne anlama geldiği, kimlerin bağışçı olabileceği hakkında bilgilerin verildiğini söyledi. Yaklaşık yedi yıldır Türk Kızılay’ı ile birlikte bu kampanyayı sürdürdüklerini belirten Öğr. Gör. Terzi, bu yıl Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin de proje kapsamına dâhil olduklarını, danışmanları Doç. Dr. Zeynep Güngörmüş rehberliğinde farkındalık çalışmalarını daha da güçlendirdiklerini belirtti.

Öğrencilerin gerek kampüs içerisinde gerekse kan bağışı noktalarında görevlilere eşlik ettiğini ifade eden Öğr. Gör. Terzi, “Burada öğrencilerimiz birebir ikna yöntemine başvuruyorlar. Çadırı uzaktan görse bile çekinerek yaklaşamayan pek çok kişi sağlık durumları da müsaitse öğrencilerimizin bu çabasını karşılıksız bırakmıyor ve mutlaka kan bağışında bulunuyor. Son dört yıldır Gaziantep’te gerçekleştirilen rekor denemelerine katılıyoruz ve bundan hepimiz büyük keyif alıyoruz” diye konuştu

GAÜN Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç Dr Zeynep Güngörmüş’e ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Aslıhan Terzi’ye, Gaziantep Demokrasi Meydanında gerçekleştirdikleri kan bağışı kampanyası ve proje kapsamında verdikleri desteklerden dolayı Gaziantep Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Mehmet Akıncı ve Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanı Ali Kocaakça tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.