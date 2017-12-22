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22 Aralık 2017 17:21

GAÜN öğrencilerinden “Minik Kalpler Üşümesin” projesiyle yardım kampanyası

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu, Dış Ticaret Programı öğrencileri “Minik Kalpler Üşümesin” isimli Toplumsal Duyarlılık Projesini başarıyla yürütüyor.

GAÜN öğrencilerinden “Minik Kalpler Üşümesin” projesiyle yardım kampanyası

22 Aralık 2017 17:21


Gaziantep’te bir köy ilkokulunun tüm öğrencilerinin kışlık kıyafet ihtiyaçlarının karşılanması amaçlandığı Minik Kalpler Üşümesin Projesi, Öğr. Gör. Ayça Pekmez Bahçeci ve Öğr. Gör. Hasan Saçıkara koordinatörlüğünde yürütülüyor. Öğr. Gör. Pekmz Bahçeci, “Öğrencilerimizin, minik kardeşleri için ortaya koydukları bu duyarlılık farklı şekillerde dikkatleri üzerine çekti. Bu bağlamda öğrencilerimiz, projelerini gerek sosyal medya platformlarında, gerekse yüz yüze görüşmelerle duyurarak, birçok kişi ve kuruluşun desteğini almayı başardı. Başta Gaziantep’te faaliyet gösteren ayakkabı ve triko üretimi yapan firmaların, şahısların ve sivil toplum kuruluşlarının projeye desteği sağlandı” dedi.


Bir köy ilkokulunun minik kalpleri için başlayan projenin üç ilkokula kadar genişlediğini söyleyen Öğr. Gör. Hasan Saçıkara, Acaroba Köyü Saliha-Cemil Cahit Güzelbey İlkokulu, Dımışkılı Köyü İlkokulu ve Sırasöğüt Köyü İlkokulu öğrencilerine proje kapsamında hediyeler sağlandığını ifade etti. Öğr. Gör. Saçıkara, “Projenin amacı, önce kalpleri ısıtıp geleceğe dair hayatlarında renkli izler bırakabilmekti. Üniversitemiz öğrencileri, proje etkinliklerinde küçük kardeşleriyle oyunlar oynayarak, şarkılar söyleyerek güzel hatıralar biriktirdi” şeklinde konuştu.


GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu’nda bu güzel TDP projesini yürütmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Öğr. Gör. Saçıkara ise, “Üniversitemiz diğer TDP projelerinde olduğu gibi ‘Minik Kalpler Üşümesin’ projesi de hayata dokunan güzel sonuçlar ortaya koydu. Ayrıca, projenin başından beri bizlerden ve öğrencilerimizden desteklerini esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Ali Gür başta olmak üzere Üniversitemiz yönetimine, Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürümüz Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz’a ve projemize destek olan isimsiz kahramanlarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.




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