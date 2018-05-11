GAÜN öğrencilerinden ormanlarımızı koruyalım etkinliği

GAÜN Toplumsal Duyarlılık Projesi (TDP) kapsamında, Oğuzeli MYO Öğretim Görevlileri Celal Bal ve Mehmet Ali Çoban tarafından organize edilen etkinlikte Oğuzeli MYO öğrencileri Dülükbaba Tabiat Parkında ve Kavaklık Parkında vatandaşlara orman yangınları konusunda bilinçli olmaları, ormanlarımızı ve çevremizi korumamız gerektiğine ilişkin çeşitli broşürler dağıttı. Vatandaşların Toplumsal Duyarlılık Projeleri kapsamında yapılan etkinlikten dolayı memnuniyet duyduğu görülürken, yapılan çalışmayla ilgili bilgi veren Öğr. Gör. Celal Bal, “Ormansız bir yurt, vatan değildir, sloganıyla bu etkinliği düzenledik. Orman yangınları konusunda halkımızın daha dikkatli ve tedbirli olması gerekli. Yaz aylarının yaklaşmasıyla ülkemizde birçok orman yangını meydana gelmektedir. Bu yangınların birçoğu maalesef yeterli tedbirlerin alınmaması yüzünden gerçekleşiyor, ormanlarımızı ve çevremizi koruyarak doğaya kazandırmamız gerekli. Bu amaçla öğrencilerimizle birlikte toplumsal duyarlılık projesi kapsamında dikkat çekici broşür ve afişler hazırlayarak bu konularda vatandaşlarımızın dikkatini çekmeye çalıştık” dedi.