GAÜN Öğrencilerinden teknik gezi

Kimya Teknolojisi programı öğrencilerinin ve bölüm öğretim elemanları Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Yılmaz ve Öğr. Gör. Dr. Emre Harun Karaaslan'ın katıldığı gezi kapsamında öğrencilere İşletme Müdürü Sancaktar Durak ve Kalite Müdürü Ufuk Çıngırlar tarafından firmanın tanıtımı yapıldı. Öğrencilere günlük hayatta sıklıkla kullanılan polimerlerden olan PVC (PoliVinil Klorür) maddesi ile ilgili kısa bir eğitim verildi. Sonrasında firmanın işletme kısmı gruplar halinde gezilerek PVC kapı ve pencere üretim safhaları öğrencilere anlatıldı.

Öğrencilerin teoride gördükleri bazı bilgilerin uygulama aşamasını da izleme imkanı buldukları bu tür gezilerin çok faydalı olduğunu belirten Öğr. Gör. Dr. Karaaslan, programları ile birlikte bu tür gezilerin sürekli yapıldığını ve bu sayede öğrencilerin sektöre ilişkin pozitif bir bakış açısı kazandığını ifade etti. Bu gezi ile birlikte öğrencilerin mezun olduktan sonra neler yapabilecekleri hakkında bir ön bilgiye sahip olduklarını söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Yılmazda kendilerine bu fırsatı veren firma yetkili ve çalışanlarına teşekkür etti.