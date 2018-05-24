GAÜN öğrencisi Öznur Kök Türkiye ikincisi oldu

Ankara Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans salonunda gerçekleşen Gençlerarası Türk Müziği Yarışmasında GAÜN Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı öğrencisi Öznur Kök, Hacı Taşan’ın Ankara Keskin yöresine ait “Ankara’da Yedim Taze Meyvayı” adlı eserini seslendirdiği yarışmada önemli başarı elde ederek Türkiye ikincisi oldu. GAÜN Öğrencisi Öznur Kök’e ödülünü Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu takdim etti. Öznur Kök, Yarışmaya GAÜN Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Söylemez’in teşviki ile katıldığını belirterek, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür’e ve Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı hocalarına teşekkür etti.