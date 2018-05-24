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24 Mayıs 2018 15:27

GAÜN öğrencisi Öznur Kök Türkiye ikincisi oldu

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı öğrencisi Öznur Kök, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen ve yaklaşık 27 bin kişinin katıldığı “Gençlerarası Türk Müziği Yarışması 24-29 Yaş Solo Kadın Kategorisinde” Türkiye ikincisi oldu.

GAÜN öğrencisi Öznur Kök Türkiye ikincisi oldu

24 Mayıs 2018 15:27


Ankara Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans salonunda gerçekleşen Gençlerarası Türk Müziği Yarışmasında GAÜN Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı öğrencisi Öznur Kök, Hacı Taşan’ın Ankara Keskin yöresine ait “Ankara’da Yedim Taze Meyvayı” adlı eserini seslendirdiği yarışmada önemli başarı elde ederek Türkiye ikincisi oldu. GAÜN Öğrencisi Öznur Kök’e ödülünü Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu takdim etti. Öznur Kök, Yarışmaya GAÜN Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Söylemez’in teşviki ile katıldığını belirterek, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür’e ve Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı hocalarına teşekkür etti.




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