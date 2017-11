GAÜN Öğretim Üyeleri Romanya’da eğitim verdi

GAÜN Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Melike Özyurt ve Yrd. Doç. Dr. Erhan Tunç, Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürü Doç. Dr. Mehmet Fatih Özmantar, Temel Eğitim Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Bilge Kuşdemir Kayıran ve Yrd. Doç. Dr. Zehra Keser Özmantar tarafından yürütülen proje toplantısında, öğrencilerin 21. Yüzyıl becerilerinin geliştirilebilmesi için yapılabilecek çalışmalar hakkında öğretmen eğitimleri verildi.

‘Work for an Inclusive School Herritage: WISH’ Proje yürütücüsü ve Gaziantep Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Melike Özyurt, Avrupa Birliği’nin KA201 Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği Programı çerçevesinde finanse edilen 01 Eylül 2017 - 31 Ağustos 2019 tarihleri arasında iki yıl süreyle gerçekleştirilecek olan projede Gaziantep Üniversitesi’nin proje ortaklarının, Romanya’dan WEST University of Timisoara ve İspanya’ dan Institut Guillem Cat , Slovakya’ dan Skromn SO Pro scholaris Zilina ve İtalya’dan I.I.S. Grandis olduğunu söyledi.

Yrd. Doç. Dr. Özyurt, “Projenin ilerleyen aşamalarında belirtilen ülkelerden birçok okul ile işbirliği yapılarak, öğrenci ve öğretmenlerle atölye çalışmaları, eğitimler ve sosyal içerme konulu projeler gerçekleştirilecek. Bu çerçevede öğretmenlere öğrencilerin 21. Yüzyıl becerilerinin geliştirilebilmesi için uygulanabilecek yöntemler, proje tabanlı öğrenme, probleme dayalı öğrenme, okullarda sosyal içermenin kurum kültürüne entegrasyonu için yapılabilecek faaliyetler ile ilgili eğitimler verilecek” ifadelerini kullandı.

Projenin ikinci toplantısının 05-09 Mart 2018 tarihleri arasında İtalya’nın Kuno kentinde gerçekleşeceğini belirten Yrd. Doç. Dr.Melike Özyurt, gelecek toplantıda Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Erhan Tunç’un İtalya, İspanya, Slovakya ve Romanya’ dan proje toplantısına katılan öğretmenlere sosyal dışlanmanın sosyolojik ve psikolojik etkileri konusunda, Yrd. Doç. Dr. Bilge Kuşdemir Kayıran’ın ise sosyal içerme konusunda farkındalık oluşturmaya ilişkin drama eğitimi vereceğini belirtti.

Projenin Türkiye ayağında bu çalışmaların belirlenecek pilot okullarla da gerçekleştirileceğini ifade eden Özyurt, akademik çalışmaların sahada uygulanmasına imkan tanıyan bu gibi çok uluslu işbirliklerinin arttırılmasına büyük önem verdiklerini belirtti.