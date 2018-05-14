GAÜN Oğuzeli Meslek Yüksekokulu öğrencileri gençlik kampında

Öğr. Gör. Dr. Celal Bal ve Öğr. Gör. Yaşar Ede’nin koordinasyonunda gerçekleşen etkinlikte, Oğuzeli MYO öğrencileri, dinlendirici bir doğa yürüyüşünün sonrasında macera parkuru, tırmanma duvarı, paintball ve pentatlon etkinlikleri ile güzel ve eğlenceli bir günü geride bıraktı. Öğrenciler etkinlikte çok eğlendiklerini ve dinlendiklerini dile getirirken, Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Murat Karahan ise, etkinlikte doyasıya eğlenen öğrencilerimize yönelik bu tür etkinliklerin yineleneceğini söyledi ve Şehitkamil Belediyesi çalışanlarına teşekkürlerini sundu.