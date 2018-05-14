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14 Mayıs 2018 16:46

GAÜN Oğuzeli Meslek Yüksekokulu öğrencileri gençlik kampında

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Oğuzeli Meslek Yüksekokulu öğrencileri Dülükbaba Tabiat Parkında Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampına katıldı.

GAÜN Oğuzeli Meslek Yüksekokulu öğrencileri gençlik kampında

14 Mayıs 2018 16:46


Öğr. Gör. Dr. Celal Bal ve Öğr. Gör. Yaşar Ede’nin koordinasyonunda gerçekleşen etkinlikte, Oğuzeli MYO öğrencileri, dinlendirici bir doğa yürüyüşünün sonrasında macera parkuru, tırmanma duvarı, paintball ve pentatlon etkinlikleri ile güzel ve eğlenceli bir günü geride bıraktı. Öğrenciler etkinlikte çok eğlendiklerini ve dinlendiklerini dile getirirken, Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Murat Karahan ise, etkinlikte doyasıya eğlenen öğrencilerimize yönelik bu tür etkinliklerin yineleneceğini söyledi ve Şehitkamil Belediyesi çalışanlarına teşekkürlerini sundu.




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