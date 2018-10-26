GAÜN Oğuzeli MYO öğrencilerine sanal gerçeklik tatbikatı yaptırıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde görev yapan Arş. Gör. Tansel Tepe doktora tezi kapsamında Sivil Savunma İtfaiye Programı 1. Sınıf öğrencilerine sanal gerçeklik teknolojisi kullanarak Yangın ve Acil Durumlar Dersi kapsamında eğitim vererek, öğrencilere sanal gerçeklik yangın tatbikat deneyimi yaşattı.

Öğr. Gör. Dr. Celal Bal'ın gözetiminde öğrencilere teorik bilgiler verildikten sonra Arş. Gör. Tansel Tepe öğrencilere sanal gerçeklik gözlükleri dağıtarak, ders içeriklerini mobil cihazlar aracılığıyla dinlemelerini sağladı. Öğrenciler konu anlatımlarını dinledikten sonra hem mobil cihazlar aracılığı ile hem de bilgisayara bağlı Oculus Rift sanal gerçeklik gözlüğü kullanarak yangın tatbikatları yaptı. Uygulama aynı zamanda bölümdeki öğretim elemanlarına da yaptırıldı. Öğrenciler ve öğretim elemanları uygulama içeriklerini beğendiklerini dile getirerek İş Sağlığı ve Güvenliği alanında başka derslerde de bu tarz uygulamaların geliştirilmesini ve sanal gerçeklik teknolojisinin derslere entegre edilerek yaygınlaştırılmasını ifade etti.

Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Murat Karahan verilen eğitimle olarak, “Bu tarz sanal gerçeklik uygulamaları öğretimde maliyeti düşürmesinin yanı sıra gerçek ortamda yapılan tatbikatlar esnasında yaşanabilecek risk faktörlerinin önüne geçmesi bakımından çok önemli. Ayrıca öğrenciler istediği kadar bu tarz tatbikatlara katılarak fiziksel efor harcamadan pratik yapabilmektedir'' dedi.