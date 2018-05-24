GAÜN ortaklığındaki Erasmus toplantısı Romanya Galati’de yapıldı

Gaziantep Üniversitesi Gıda Mühendisliği Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Fahrettin Göğüş ve Dr. Öğr. Üyesi Derya Koçak Yanık’ın katıldığı “Gıda Zincirindeki Hasat Sonrası Kayıpları Azaltmak İçin Yenilikçi Yaklaşımlar" isimli AB Stratejik Ortaklık projesi kapsamında ikinci kez yapılan Uluslararası Yürütme Komitesi toplantısı Romanya Galati Üniversitesi’nde düzenlendi. Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım A.Ş., Bursa Ticaret Borsası, İspanya’dan Gıda ve Konservecilik Ulusal Teknoloji Merkezi, Galati Üniversitesi, Avusturya ISEKI-Gıda Derneği ve Gaziantep Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden yetkililerin katıldığı toplantıda; projenin ilk altı ayında gerçekleştirilen faaliyetlerin değerlendirilmesi yapılarak, proje takvimi, bütçe, fikri çıktılar, yaygınlaştırma faaliyetleri ve hazırlanacak olan ara rapor ile ilgili görüşmeler gerçekleştirildi. Ayrıca proje takvimine uygun olarak projenin gelecek dönem faaliyetlerinin planlaması yapıldı.

Toplantı kapsamında "Kısa dönem ortak personel eğitimi" gerçekleştirildi. Eğitime, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü, Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım A.Ş., Bursa Ticaret Borsası ve Gaziantep Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünden katılımcılar yer aldı. Eğitimde meyve ve sebzelerin soğuk hava taşımacılığı ve soğuk havada depolanması konularında bilgiler verildi ayrıca soğuk hava deposu ve meyve-sebze işleme tesislerine teknik gezi gerçekleştirildi.

Yaklaşık 24 ay sürecek olan proje sonucunda meyve ve sebzelerin kalite, emniyet ve pazarlanabilirliğini arttırmak için hasat ve hasat sonrası sektör çalışanlarının mesleki eğitim gereksinimlerini karşılayan yenilikçi eğitim materyalleri geliştirilerek hasat sonrası kayıpların azaltılması amaçlanıyor.