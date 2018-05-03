GAÜN Target TTO işbirliği için Hannover Messe’de

Fuara ve Avrupa İşletmeler Ağı (EEN) kapsamında gerçekleştirilen etkinliklere Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, Gaziantep KOSGEB Müdürü Dr. Sadık Gözek, GSO Ticaret Birimi Müdürü Sermest Çapan, TargeT Teknoloji Transfer Ofisi Uzmanı Sina Uğurluer, Anahtar Teknoloji Tasarım, Mespa Sağlık Hizmetleri, Ecrin Gıda, Yılteks Enerji Isı Makine İmalat San. ve Nurlog Ulus Nak. Gıda firmasının temsilcilerinden oluşan heyet katılım gösterdi.

Hareket, Güç ve Otomasyon Sistemleri (Motion, Drive & Automation), Bilgi İşlem Sistemleri (Digital Factory), Enerji ve Çevre Teknolojileri (Energy), Endüstriyel Üretim Teknolojileri (Industrial Supply) ve Araştırma - Geliştirme Teknolojileri (Research & Technology) başlığı altında 5 ayrı ihtisas fuarından oluşan Hannover Sanayi Fuarında, 5 binden fazla stand açan firma (75 farklı ülkeden), 200.000’den fazla ziyaretçi (70 bin Almanya dışından), bin 400’ten fazla konferans, 5.500.000’dan fazla iş bağlantısı olan fuarda Gaziantep Üniversitesi TargeT Teknoloji Transfer Ofisi, Avrupa İşletmeler Ağı (EEN) projesi kapsamında etkinliğe katılan Gaziantepli firmalar ile dünyanın farklı bölgelerinden gelen Borelli Transmission Components s.r.l., Junta de Castilla y Leon, TenerrdisEnergy Cluster, ErmetPolish Gardening Tools Manufacturer, Assert GEN AKINSOFT, Ardec Metal, Farm Market, CCI BourgogneFranche-Comte, ElecSYS France Ingenierie&Innovation ve Streit Groupegibi firmaların işbirliği odaklı ikili görüşmelerini gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, “Ülkemizin geleceği için katma değerli ürün ihracatı ve uluslararası işbirliğinin öneminin altını çizerken, Gaziantep Üniversitesi TargeT Teknoloji Transfer Ofisi tarafından ikili görüşmelerin sonuçlarının üniversite sanayi işbirliği ve teknoloji transferi çıktılarına dönüşebilmesi için uluslararası teknoloji fuarları çok faydalı alanlardır” diye konuştu.