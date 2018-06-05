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05 Haziran 2018 17:13

GAÜN TBMY Öğrencilerinden GASKİ ve SKADA’ya teknik ziyaret

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından, Öğr.

GAÜN TBMY Öğrencilerinden GASKİ ve SKADA’ya teknik ziyaret

05 Haziran 2018 17:13

Gör. Erkan Alkan gözetiminde Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürlüğü Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma ve Barajlar Şube Müdürlüğü bünyesindeki SKADA otomasyon sistemi birimine teknik gezi düzenledi.


Yaklaşık 60 öğrencinin katıldığı teknik gezi, su temini ve iletimi dersini alan öğrencilerin teorikte öğrendikleri bilgileri pratiğe dökmelerine önemli katkı sağladı. Teknik gezi kapsamında öğrenciler içme suyunun temin edilmesinden sonraki aşama olan arıtma aşamalarını detaylıca inceleme fırsatı buldu. Arıtma aşamasından sonra, içme suyunun şehir şebekesine nasıl dağıtıldığını, dağıtılmadan önce hangi aşamalardan geçtiğini, dağıtım sonrası kayıp-kaçakların nasıl tespit edildiğini ve şebekeye ani müdahalelerin nasıl yapıldığı uzmanlar tarafından öğrencilere anlatıldı.


SKADA otomasyon sistemi gezisinde İçme Suyu Veri Toplama ve Otomasyon Şube Müdür Vekili İslim Arıkan ve Şimal Yüce öğrencilere eşlik ederken, arıtma tesisi gezisinde ise Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı Personeli Sultan Türkoğlu öğrencilere eşlik etti.




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