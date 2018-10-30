GAÜN TBMYO'da dünya gıda günü etkinliği

Akademisyen ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğin açılış konuşmasını yapan, Gıda İşleme Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Gülten Şekeroğlu, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) kuruluş yıl dönümü olan 16 Ekim'in, her yıl dünyada “Dünya Gıda Günü” olarak kutlandığını belirtti. Dr. Öğretim Üyesi Şekeroğlu konuşmasına, FAO'nun, 2018 Yılı Dünya Gıda Günü temasını “2030'a kadar dünyada açlığa son vermek mümkün” olarak belirlediğini, 2015 yılında 193 ülkenin imzaladığı, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerin‘den ikincisi olan “Açlığa Son” hedefine ulaşabilmek için yapılabilecekler hakkında bilgi vererek devam ederken, FAO tarafından hazırlanan “2030'da sıfır açlık için yol haritası” da paylaşıldı. Gıda İşleme Bölümü Öğr. Gör. Ş. Selçuk Seçilmiş ise “Gıda Atıkları” ana başlığı altındaki konuşmasında, gıda atıklarının nedenleri, sınıflandırılması ve değerlendirilmesi konusunda bilgi aktarımında bulundu. Seçilmiş, konuşmasında dünyadaki açlığın boyutları hakkında çeşitli istatiksel verileri de paylaşarak, gıda atıklarının ve gıda israfı sonucu oluşan atıkların değerlendirilmesinin önemine dikkat çekip, bu konudaki gelişmeler hakkında çeşitli örnekler vererek devam etti.

Etkinliğin diğer bir bölümünde ise, Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programı öğrencisi Betül Küçükkılınç, “Bilinçli Ye, İsraf Etme” konulu sunumunu gerçekleştirdi. Küçükkılınç, konuşmasında bir taraftan açlıkla mücadele eden insanlar varken, öbür yandan bu insanları doyurabilecek kadar gıdanın israf edildiğine değinerek, herkesin aslında bu konuda duyarlı olması gerektiğine ve yapabilecek şeylerin önemine dikkat çekti.