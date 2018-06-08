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08 Haziran 2018 14:55

GAÜN Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri teknik geziye katıldı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü öğrencileri yem fabrikasına düzenlenen teknik geziye katıldı.

GAÜN Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri teknik geziye katıldı

08 Haziran 2018 14:55


Teknik gezide konuşan GAÜN Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bestami Dalkılıç, ülkenin hayvan sayısı bakımından dünyada ilk sıralarda olmasına rağmen, bu hayvanlardan elde edilen ortalama verim açısından istenen seviyelerde bulunmadığını söyledi. Prof. Dr. Bestami Dalkılıç, ”Bununda en önemli sebebi özellikle kırsal kesimlerde üretim yapan yetiştiricilerimizin hala yeterli teknik bilgi ve donanımdan yoksun olmalarıdır. Verimli ve kazançlı bir hayvancılığın yapılabilmesi, bilimsel metotlara dayalı olarak hayvan yetiştirme, besleme ve sağlık hizmetlerinin sağlanmasına bağlıdır. Bu nedenle bu konuda yem ve yem ürünlerinin çok iyi bilinmesi gerekmektedir. Hayvan besleme her zaman ciddiyetle yapılmalı, aynı zamanda işler aksatılmadan yerine getirilmesi gerekir. Hayvan beslenmesinde en önemli iş hayvanların uygun yemlerle uygun zaman aralıklarında beslenmelerini sağlamaktır. Hayvanlar yaşamlarını devam ettirmeleri, sağlıklı ve bol ürün vermeleri için doğru beslenmelidirler. Bu yüzden büyükbaş ve küçükbaş hayvanların nasıl beslenmeleri gerektiğini öğrenecek ve besleme yöntemlerini tanımamız gerekmektedir” diye konuştu.


Yem fabrikasına düzenlenen teknik gezide ayrıca öğrencilere yem maddeleri tanıtıldı. Çiftliklere gelen yem maddelerinin hangi koşullarda mix yapıldığı ve yem üretim aşamalarında kritik kontrol noktalarının neler olduğu ve bu süreçler noktasında hangi aşamaları kullandığını öğrencilere fabrika görevlileri tarafından gösterildi.




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