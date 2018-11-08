GAÜN Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri teknik geziye katıldı

Gör. Erkan Alkan gözetiminde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yaptırılan Kuzey Antep Yolu Viyadük Yapım Şantiyesine teknik gezi düzenledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ile iş birliği halinde gerçekleştirilen teknik gezi öğrencilerin derste öğrendikleri teorik bilgileri şantiyede uygulamalı olarak görmeleri amacıyla yapıldı.

Gezi sonrasında öğrenciler viyadük yapımında dikkat edilmesi gerekli olan teknik detayları, yüklenici işveren arasındaki iş anlaşmaların örneğini, iş takvimini etkileyen unsurları, yerinde yapılan ve hazır imalatların neler olduğunu Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından görevlendirilen kontrol mühendisinden bilgi alarak yerinde görme imkanı buldu.