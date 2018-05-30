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30 Mayıs 2018 15:57

GAÜN teknik bilimler öğrencilerinden TEİAŞ ziyareti

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü öğrencileri Dr.

GAÜN teknik bilimler öğrencilerinden TEİAŞ ziyareti

30 Mayıs 2018 15:57

Öğr. Üyesi Mehmet Ali Özçelik, Öğr. Gör. Ahmet Aycan gözetiminde Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Gaziantep 12.Bölge Müdürlüğü’ne teknik gezi düzenlendi.


Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Kilis illerinin elektrik ihtiyacını sağlayan iletim ve trafo merkezlerinin işletme ve bakımının yapıldığı Gaziantep 12.Bölge Müdürlüğü’ne ziyarette bulunan GAÜN Tekin Bilimleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri, iletim hattı şalt sahası ve kontrol merkezini inceledi. Yapılan teknik gezide GAÜN Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri aldıkları teorik eğitimi sahada nasıl uygulandığını, elektriğin hangi yollarla hangi aşamalardan geçerek, ulaştığını yerinde incele imkanı buldu.


Teknik geziler, öğrencilerin bu alanlarda çalışılırken neler yapılması ve nelere dikkat etmeleri gerektiği, trafoların şalt sahalarındaki malzeme ve ekipmanların neler olduğu, bu ekipmanların bakımları, olası arızalarının neler olduğu, bu arızaların giderilerek elektriğin nasıl evlere, iş yerlerine kadar ulaştığını yerinde görmeleri ve öğrencilerin mezun olduktan sonra nerelerde nasıl çalışmaları gerektiği konusunda önem taşıyor.


TEİAŞ Bölge Müdürü Abdullah İnanç iletim hattı şalt sahası ve kontrol merkezi hakkında öğrencilere teknik bilgi verdikten sonra gezi sona erdi.




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