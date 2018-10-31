GAÜN “Timeline Travel” projesi ekibi İstanbul'da

Gaziantep Üniversitesi'ne (GAÜN) Avrupa Birliği projeleri alanında bir başarı daha ekleyen “Zamandizin Yolculuğu, Mimarlık Tarihi Öğrenimi ve Öğretimi için Alternatif Bir Uygulama” adlı projenin üçüncü ulus ötesi toplantısı Yeditepe Üniversitesinde gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının finanse edilen proje kapsamında GAÜN'de gerçekleşen başlangıç toplantısının ardından ikinci toplantı Polonya'da Beşeri ve Ekonomi Bilimler Üniversitesi (AHE) ev sahipliğinde geçtiğimiz Mayıs ayında gerçekleşmişti. Projenin önemli ayaklarından biri olan bu üçüncü toplantıya ise ev sahibi Yeditepe Üniversitesi ekibinin yanı sıra, projenin koordinatör kurumu GAÜN Mimarlık Fakültesi proje ekibi, İtalya'dan Bologna Üniversitesi ekibi ve Polonya'dan AHE ekibi olmak üzere toplamda 16 kişi katıldı.

Projenin Koordinatörü ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Özgüleş, İstanbul'da çok verimli bir toplantı yaptıklarını belirterek, “Bu toplantıda birçok önemli karar almanın yanı sıra, projenin ilk safhasında geliştirilen ve kısa süre önce aktif hale gelen Timeline Travel adlı web uygulamasının tanıtımını da yaptık. Ayrıca gelecek ay aktif hale getirmeyi planladığımız Timeline Travel'e öğrenme platformunun içeriğine ve teknik ayrıntılarına dair önemli kilometre taşlarını belirledik. Önümüzdeki günlerde Timeline Travel uygulamasını Gaziantep Üniversitesinde gerçekleştireceğimiz bir etkinlikle tüm öğrencilerimize ve personelimize tanıtmayı planlıyoruz” dedi.

Projenin ilk etabında, mimarlık tarihi eğitimini keyifli ve kolay öğrenilir hale getirmek için bir zamandizin (kronoloji) ile bir haritayı temel alan ve internet üzerinden erişebilen dijital bir uygulama olan Timeline Travel Tool geliştirildi. Proje ekibi tarafından hazırlanan içerik İstanbul ve Ravenna şehirlerinin mimarlık tarihi veritabanı uygulamaya entegre edildi. İkinci aşamada ise bir e-öğrenme platformu ve mimarlık tarihi dersleri için yepyeni bir müfredat hazırlanıyor. Bu yeni uygulama ve müfredatın başarısı, GAÜN'de gerçekleştirilecek test dersleriyle sınanacak ve sonuçları bir makaleyle paylaşılacak.