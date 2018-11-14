GAÜN toplulukları ilgi odağı oldu

GAÜN öğrencilerinin öğrenci topluluklarına 2018 - 2019 eğitim öğretim yılında çok büyük bir katılımla üniversite tarihindeki en yüksek üye sayısına ulaştıklarını söyleyen GAÜN Kültür Müdürü Mustafa Arslan, “GAÜN öğrenci toplulukları 24 Eylül tarihinde başlayan üyelik işlemleri GAÜN Kültür Müdürlüğü bünyesinde bireysel ve online olarak yaklaşık bir ay sürdü. GAÜN öğrenci topluluklarına yeni kayıt yaptıran öğrencilere GAÜN Kültür Müdürlüğünü ve öğrenci topluluklarını tanıtmak ve üye yapmak amacıyla öğrenci yemekhanesinin önünde ‘Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri' etkinliği gerçekleştirildik. 82 Öğrenci topluluğuna sahip olan GAÜN Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Kültür Müdürlüğü bu yıl 12 bin 727 kayıt ile üniversite tarihindeki en yüksek rakama ulaştı” dedi.

GAÜN Topluluklarına kayıt yapan öğrenciler yıllık faaliyetlerini belirleyerek ilk toplantılarını gerçekleştirdi.