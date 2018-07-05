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05 Temmuz 2018 15:14

GAÜN Türkiye’yi Kazakistan’da temsil etti

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Kültür Müdürlüğü Türk Halkoyunları Topluluğu, Kazakistan’ın başkenti Astana’da gerçekleştirilen Shashu Festivali’ne katıldı.

GAÜN Türkiye’yi Kazakistan’da temsil etti

05 Temmuz 2018 15:14


Astana’nın Kazakistan’ın başkenti ilan edilmesinin 20. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen halk dansları festivaline davet edilen GAÜN Kültür Müdürlüğü Türk Halkoyunları Topluluğu, 21 dansçıdan oluşan bir ekiple ülkemizi, Gaziantep Üniversitesini ve kültürümüzü temsil etti. Türk dünyasından 9 farklı ülkenin katılım sağladığı festival kapsamında iki büyük gösteri sahneleyen GAÜN Kültür Müdürlüğü Türk Halkoyunları Topluluğu, gerek yerel halktan, gerekse festival katılımcısı diğer ekiplerden oldukça büyük ilgi ve beğeni topladı. Seyahat çerçevesinde ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Astana Büyükelçiliği’ni de ziyaret eden GAÜN Kültür Müdürlüğü Türk Halkoyunları Topluluğu üyeleri, Türk Astana Büyükelçisi Nevzat Uyanık’a GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür’ün selamlarını ve GAÜN adına hediyeleri takdim edildi. Büyükelçi, ülkemizin tanıtımına üniversitemizce sunulan hizmetten ötürü ekibimizin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti belirtirken, teşekkürlerini sundu.




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