GAÜN Üniversiteler arasında ilk 10’da

ÖSYM’nin internet sitesinde, sınavlara yönelik bu yılın sekizinci değerlendirme raporu yayımlandı. Rapora göre Gaziantep Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü,üniversiteler arasında ilk 10’da yer aldı.

Öğretmen kadrolarına atamalarda kullanılan KPSS ÖABT, 16 alanda uygulanıyor. Atamalarda kullanılan KPSSP121 puanının hesaplanmasına KPSS ÖABT sonucunun yanında KPSS genel yetenek ve genel kültür ile KPSS eğitim bilimleri testlerinde adayların aldıkları puanlar etki ediyor.

2017 ÖABT’de 260 bin 805 adayın sınavı geçerli sayıldı. 2017 ÖABT’ye en yüksek katılımın Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği alanında, en düşük katılımın ise fizik öğretmenliği alanında olduğu belirlendi. Sınava katılanların yüzde 69’u kadın, yüzde 31’i erkek adaylardan oluştu.