GAÜN Yetişkin Eğitimi Projesi ile Gabrovo'da

Gaziantep Üniversitesi'nin Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi ile birlikte Erasmus Plus programı kapsamında yürüttüğü mülteci velilere öğrence beceri kazandırma projesinin üçüncü ulus ötesi toplantısı Bulgaristan'da yapıldı.yapıldı.

Erasmus Plus programı kapsamında yürütülen "Çocuklarının Eğitimle İlgili Sorunlarına Çözüm Sağlamak Amacıyla Mülteci Velilere Öğrenme Becerileri Kazandırma Projesinin üçüncü Ulus Ötesi toplantısı Bulgaristan ortağı ECESI'nin ev sahipliğinde Gabrovo şehrinde gerçekleştirildi.

Toplantıya Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), yerel ortaklardan Gaziantep Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Kayra Yöneylem Danışmanlık Eğitim ile İspanya'dan ACD LA HOYA, Yunanistan'dan AKETH proje ekipleri ile katıldı. Proje Koordinatörü GAÜN Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Fatma Çapan projenin amacıyla ilgili, “Bir çocuğun eğitim sürecinde okullar ve öğretmenler kadar ebeveynler de önemli rol oynuyor. Bizler de birer ebeveyn olarak yaşadıklarımızdan yola çıktık ve projemizin hedef kitlesini mülteci ebeveynler olarak belirledik. Proje kapsamında mülteci ebeveynlerin bilgi ve becerilerini arttırmak, sosyo-kültürel gelişimlerini sağlamak hem çocuklarına hem de topluma faydalı ebeveynler olmasını hedefliyoruz” dedi.

Toplantının ana gündem maddelerinden biri olarak çocukları birlikte eğitim gören yerli ve mülteci ebeveynlere yapılan anketlerin sonuçları olduğunu belirten Çapan, “Gaziantep Üniversitesi tarafından yürütülen Erasmus Plus yetişkin eğitimi projesi olarak Gabrovo'daki toplantımızda, yaptığımız anketlerin sonuçlarını ortaklarımız ile birlikte değerlendirme şansı bulduk. Anketler Gaziantep'teki pilot okulları dışında, aynı zamanda İspanya, Yunanistan ve Bulgaristan'da da uygulandı. O yüzden sonuçları uluslararası alanda çok önemli çıktıları barındırıyor” diye konuştu. İki gün süren toplantı boyunca projenin yaygınlaştırma faaliyetleri ve web platform çalışmaları ile ilgili olarak da bilgiler aktaran Çapan, “Projemiz sadece eğitim odaklı pilot uygulamaları içermekle kalmayıp, aynı zamanda hem mülteci ebeveynler, hem birlikte eğitim gören çocukları hem de yerel ebeveynlere birlikte odaklanmaktadır. Bu kapsamda proje sonunda, tüm bu taraflar için bir eğitimi modülünü de hazırlamış olacağız” diye konuştu.

Toplantı daha sonra yerel ortaklardan olan Kayra Yöneylem Danışmanlık Eğitim temsilcisi Ayşe Yıldız Köroğlu tarafından eğitim modülünün tanıtımıyla devam etti. Toplantıda aynı zamanda Gaziantep Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nden Rüstem Çoban da söz alarak, Gaziantep'te mültecilerle ilgili yaptıkları çalışmaları paylaştı. Toplantı sonunda katılımcılara sertifikaları dağıtılırken, anket sonuçlarının yer aldığı kitapçıkta tanıtıldı. Anket sonuçları projenin web platformu üzerinden de yaygınlaştırılacak.