GAÜN'DE 1. Uluslararası Ekonomi ve İşletme Sempozuyumu

Uluslararası Ekonomi ve İşletme Sempozyumu açılış töreni Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Sempozyumun açılışında konuşan GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şehmus Demir, sürdürülebilir kalkınmanın dünyanın birçok yerinde tartışılan bir konu olduğunu belirtti. Prof. Dr. Demir, sürdürülebilir kalkınmanın sadece geri kalmış ülkeler değil gelişmekte olan ülkeler ve gelişen ülkelerin de ilgilendiği yeni, çok önemli bir alan olduğunu ifade ederek, özellikle ülkemiz açısından da tartışılmasının çok önemli katkı sağlayacağını söyledi. Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı GAÜN Öğretim Üyesi Prof. Dr. H. Mustafa Paksoy, sempozyuma Türkiye, Cezayir, Suriye İdlib bölgesi, Ürdün, Kırgızistan, Rusya, İran, Bosna-Hersek, Kosova, Polonya ve Irak olmak üzere 11 farklı ülkede bulunan 40 farklı üniversiteden 106 bildiri ile 150 bilim insanının sempozyuma katıldığını belirterek, bildirilerin Türkçe ve İngilizce olarak sunulacağını söyledi.

Prof. Dr. Paksoy, sempozyumunun temel amacı hakkında bilgi verdiği açılış konuşmasında; “Doğal kaynakların bilinçsizce tüketildiği, kirliliğin yüksek oranda arttığı, ekolojik dengenin bozulduğu ve yüksek teknolojinin hakim olduğu bir dünyada insanlığın geleceği için ‘Sürdürülebilir Kalkınma' konusunda bilim insanları tarafından yeni fikirler ve çözüm önerileri sunulmasını sağlamaktır. Farklı ülkelerde farklı temalarla sonraki yıllarda da yapılması planlanan sempozyumlar zinciri ile bilim insanlarına özgün bir tartışma platformu sağlanması hedeflenmektedir. 2. Uluslararası Ekonomi ve İşletme Sempozyumu'nun, ‘Küresel Ekonomi ve Ticaret' temasıyla Bosna Hersek'in Başkenti Saraybosna'da yapılması planlanmaktadır” dedi.

Polonya'dan davetli konuşmacı olarak gelen Dr. Krzysztof Drachal konuşmasında, sosyal ve doğa bilimlerinde genellikle veri toplanabilir ve doğrulanabilir olduğunu söyledi. Dr. Krzysztof Drachal, “Tüm bilimsel araştırmalar veri toplamaya dayanmaktadır. Bu nedenle güvenilir verilere sahip olan birisi iki şeyi yapabilir, verilere göre bir model bulmak veya modeli örnek veriler üzerinden geliştirmek ve diğer olayların tahminini yapmak için düzeltilmiş modeli kullanmaktır. Son seçenek ise genellikle veri kümesinin örnekler içi ve örnekler dışı kümelere ayrılmasıyla yapılır. Örnekler içi model geliştirmek için, örnekler dışı model ise modelin performansını ve kullanılışlığını doğrulamak için kullanılır” diye konuştu.

Makedonya Fon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nano Ruzin adına konuşan GAÜN Öğretim Üyesi ve Fon Üniversitesi Rektör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre Tansü, Makedonya Cumhuriyeti hakkında bilgi verdiği konuşmasında ülkeye yurt dışından en fazla Türk öğrencilerin geldiğini belirterek, ülkede üç tane Türkler tarafından kurulan Üniversite olduğunu söyledi. Dr. Öğr. Üyesi Tansü, “Makedonya'da yaşayan yaklaşık 660 bin civarındaki Arnavutların Türkiye ile bir akrabalıkları var, Türkiye'ye karşı büyük bir sevgi besliyorlar. Makedonya nüfusunun neredeyse yarısı Türkiye'yi seven, Türkiye'ye karşı gönül bağıyla bağlılık kuran, milli ve dini sadakatle bağlı bir topluluk. Türkiye olarak bunların yaklaşık 40 bin kişisiyle uzun yıllar ilgilendik, şuanda 160 bin kişiyle ilgileniyoruz ama ilgimizi bekleyen pek çok insan var” diye konuştu.

Konuşmaların sonrasında Kilis 7 Aralık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sadettin Paksoy tarafından Fon Üniversitesi Rektör Yardımcısı Dr. Yunus Emre Tansü ve Dr. Krzysztof Drachal'a plaket verildi.