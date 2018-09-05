Dr. Ali Gür, bilimler arasında tamamen geçişkenlik olduğunu belirterek insanların artık multi disipliner bir dünyada yaşadığımızı söyledi.

GAÜN’de düzenlenen 11. Uluslararası Lüminesans ve Elektrospin Resonanas Dozimetri Kongresi’nde Rektör Prof. Dr. Gür, “Bir taraftan atoma kadar inerken, asıl bütünü kaybettiğimiz gerçeğini de unutmayalım. Holistik dediğimiz bütüncül bilim yapısından da ’kopmayalım’ istiyoruz. Bunun en önemli örneği Fizik Mühendisliğinin attığı temellerle tıbbın kullandığı birçok makine, techizatın aslında ortak çalışma ürünü olduğudur. Fizikçiler keşfeder, tıpçılar ise pratikte uygular. Rektörlüğümün yanı sıra Fizik tedavi hekimiyim. Aynı zamanda elektro terapi cihazlarını çok yoğun olarak kullanıyorum. Hastanemizde özellikle radyoaktif madde kullanımı, radyasyon üretimleri ve en önemlisi rontgen açısından değil, radyo terapide kullandığımız cihazların sonuçta sağlıkla ilgili sorun oluşturduğu belirtildi. Peki bunu nasıl kontrol edeceğiz. Zarar verecek diye bunların hiç birisini kullanmayalım mı? O zaman kemoterapinin de önüne geçen radyoterapiyi nasıl atabiliriz ki? Bir çok kanserli dokuyu son çare olarak cerrahi müdahale yapamıyorsak radyoterapi ile ortadan kaldırıyoruz. Elbette ki, her faydalı şeyin bir zararlı yanı da vardır. Bunun da dozunu kontrol edip, üst sınıra vardığında tekrar o dozu sıfırlamak adına gerekli önlemleri almak için sıkı takip gerekiyor. İşte tam da burada sizlerin hassas çalışmalarınıza ve radyasyon dozunu çok iyi bir şekilde tayin etmenize ihtiyacımız var. Hekimler olarak bizler sizin koyacağınız kurallara ve ürettiğiniz aletlere göre sağlığımızı belirliyoruz. Yıllık olarak belli periyotlarda biz radyoaktif madde saçan yerlerde çalışan hekimlerimize ve hekim yardımcı guruplarımıza mutlaka dozimetre kullandırma şartımız var. Bunları Atom enerjisi kurumuna gönderiyoruz ve ona göre belli dozlarda, belir aralıklarda güvenli alanlarda tutuyoruz” dedi.

Konuşmasında daha hassas cihazlara ihtiyaç olduğunu belirten Prof. Dr. Gür, “Sizin en hassas şekilde ürettiğiniz cihazlar bizim sağlığımız açısından önemli. Hekimler ve hekim gurubu sağlıkçılar açısından daha fazla topluma hizmet etmek için, sağlıklı yaşam kalitesi için önemli” diyerek kongrenin Gaziantep Üniversitesinde gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

GAÜN Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. A. Necmeddin Yazıcı, kongrenin açılışında yaptığı konuşmasında insanoğlunun var olduğu günden bu güne kadar yaşamı boyunca radyasyonla iç içe yaşadığını ve bundan sonra da yaşamaya devam edeceğini söyledi.

Prof. Dr. Yazcıcı, “Özellikle radyasyonun tıbbi ve endüstriyel alanlardaki kullanımı giderek artan bir ivme ile yaygınlaşması sonucu olarak, radyasyon artık yaşamımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiş ve radyasyonun günlük hayattaki etkileri giderek artmıştır. Günlük hayatımızda hemen her alanında giderek gerek doğal yollardan gerekse yapay yollardan sürekli radyasyona maruz kalmaktayız. Bu etkileşim bazı durumlarda gözle görülür sonuçlar doğururken, bazen de hiç haberimiz olmadan vücudumuzun içinden gelip geçmektedir. Sonuçta şöyle bir soru karşımıza çıkıyor. Rodyasyon dert mi yoksa deva mı? Kısaca cevap vermek gerekirse, bilinçli kullanıcıların elinde radyasyon bir deva, bilinçsiz kullanıcının elinde ise dert görevi görür” şeklinde konuştu.

GAÜN Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. A. Tolga Bozdana, kongreye ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, bu tür paylaşımların bilgiyi paylaşmak, fikirlerimizi ortaya koymak ve bilimsel gelişmeleri takip edebilmek açısından oldukça ödemli olduğunu belirtti.

Doç. Dr. Bozdana, açılış konuşmasında Gaziantep Üniversitesi hakkında bilgi vererek, kongrenin mutfağında büyük bir emek, çaba ve zaman harcandığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kongreye Rektör Prof. Dr. Ali Gür, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Metin Bedir ve Prof. Dr. Şehmus Demir’in yanı sıra yurt içi ve yurt dışından çok sayıda bilim adamı katıldı.