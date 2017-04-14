Diğer
Kategoriler
14 Nisan 2017 17:50

GAÜN’de 2 Uluslararası Doğu Akdeniz sempozyumu düzenlenen törenle başladı

Gaziantep Üniversitesi Turizm Otelcilik meslek yüksek okulu koordinasyonunda “VI.

GAÜN’de 2 Uluslararası Doğu Akdeniz sempozyumu düzenlenen törenle başladı

14 Nisan 2017 17:50

Ulusal II. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu” törenle başladı.


Gaziantep Üniversitesi Mavera kongre ve sanat merkezinde gerçekleştirilen sempozyuma Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya,Büyük Şehir Belediye Başkanı Fatma Şahin,Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Gür ve çok sayıda il ve ilçelerden turizmci katıldı. Programda konuşan Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy, "Dünya’da artık şehirler birbirleri ile yarışıyor ülkeleri şehirler temsil ediyor.Gaziantep geçmişi 5 bin yıl öncesine kadar giden kültürel Arkiyolojik ve tarihi mirası ile kalkınma modelini hayata geçiren ve ülkemizi hakkı ile temsil eden ender şehirlerimizden birisidir .5 antik kendi ile kadim bir medeniyetin mirasçısı olan Gaziantep birçok mutfağın lezzetini potasında harmanlamış kendi mührünü vurmuş özgün ve zengin bir mutfak kültürü oluşturmayı başarmış müstesna gastronomi şehirlerinden biridir.Bu yönü ile dünyanın gastronomi baş kenti olmayı fazlası ile hakketmektedir" ifadelerini kullandı. Gaziantep Büyük şehir belediye Başkanı Şahin, "Kültür ve Medeniyet dediğimiz şeyin ne kadar değerli olduğunu ve bütün dünyada yükselen bir değer olduğunuzu görüyoruz .Aslında kültürün baktığımız zaman bir yaşam şekli yalnızca bir musiki,kitap ve sanat olmadığını bir yaşam şekli,kimlik,kişilikce özgüven bunların hepsi ile berabar bir hayat felsefelsi olduğunu görüyoruz.Şehir Medine medeniyet yetişmiş insan bu konuda şuurlanmış bilgilenmiş insan anlamına geliyor.Bu kadar elimizdeki birikmiş gücümüzü geleceğe taşımak koruyarak kullanmak bizim en büyük hedefimiz.Ekonomik kalkınma ile birlikte içine kültürü, sosyolojisini ve medeniyetini katmasak hepsini birlikte eş zamanlı yürütmesek yarın 2023 hedefinde kişi başına düşen milli geliri yakaladığımız zaman mutlu,erdemli faziletli hedefinden nerde olduğumuz sorusu cevabı için bugün bu meselelerin aynı şekilde ikiz kardeş gibi götürmemiz gerekiyor" dedi.


Vali Ali Yerlikaya ise "Bu şehir yerinde durmayı seven bir şehir değil üreten mücadele eden devamlı dinamik aynı zamanda karakter mizaç olarakta geçinen geçimli olan bir şehir.Yıllar boyu pek çok medeniyete ev sahipliği yaptınız son yüzyılda modern cumhuriyet dönemin de hep iç göçe konu oldunuz 30 40 bin’lik bir kasabanın 8 şubat 1921 ‘te en büyük marka değerini gazilik değerini meclisten al bugün gel 2 milyonluk nüfusa gel.2010 bizim en büyük meselemiz istihtam ağzı ile ilgili sıkıntıydı ta ki 2010 sonunda kadar son 6 yılda dış göç ile ilgili 450 bin’in üzerinde ki Suriyelilere ev sahipliği yapıyoruz” şeklinde konuştu. Gaziantep Üniversitesi Rektörü Ali Gür ise, "Gaziantep gerek jeopolitik kültürel mirası medeniyetler bileşkesi olarak yer altında yer üstünde taşıdığı hazineleri ile eşsiz nadide mücevher gibidir çünkü sınırlarında 5 tane farklı medeniyet kalıntıları barındıran tek şehirdir.Gaziantep kendi küllerinden doğmasını bilen tarihte hiçbir zaman ihanete geçit vermeyen net duruşu ile dik bir şehirdir.Farklılıklarını düşman karşısında teke düşürerek mücadele azmini ayakta tutan bir şehirdir. O yüzden çevremizde ki savaş sıcaklığına rağmen hiç tereddüt etmeden sanayisinde, ticaretinde ,ihracatında ve eğitimde hiç dur durak demeden gelişmeye devam ediyor" diye konuştu.


Programda Rektör Prof. Dr. Ali Gür tarafından Müsteşar Ömer Arısoy, Büyükşehir Belediyesi başkanı Fatma Şahin’e Gaziantep valisi Ali Yerlikaya’ya plaket verildi.


Sempozyum 2 gün boyunca Gaziantep üniversitesinde devam edecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
19
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    18°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    18°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
GAZİANTEP NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 RECEB 1438
  • 15 Nisan 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :04:08
  • Güneş :05:49
  • Öğle :12:41
  • İkindi :16:22
  • Akşam :19:13
  • Yatsı :20:42
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!