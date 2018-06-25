GAÜN’de 7 ülke mülteci kadınların rehabilitasyonu için buluştu

GAÜN tarafından Erasmus Plus Hibe Programı kapsamında yürütülen proje mülteci kadınların sosyal rehabilitasyonu üzerine ilk ve tek proje olma özelliğini taşıyor. Bu kapsamda Avrupa’nın farklı ülkelerinden gelen ortaklar GAÜN ev sahipliğinde gerçekleştirilen ortak personel eğitimi için buluştular. Beş gün süren ortak personel eğitiminde katılımcılara, alanında uzman kişiler tarafından proje süreci, proje çıktıları ve uygulamaları hakkında bilgi verildi.

Programda GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, tüm katılımcıları kutlayarak, “Bu proje ile çalışmalarımızı yoğunlaştırdığımız Göç Enstitüsüne de referans teşkil edecek çıktılar sağlanmaktadır. Ulus ötesi ortaklarla gerçekleştirilen bu projede, Türkiye ve Avrupa’daki mülteci kadınların sosyal rehabilitasyonu süreci yürütülmüş ve 300 Suriyeli kadına ulaşılmıştır. Yerel ve uluslararası işbirliklerini de geliştiren bu proje bu yönüyle oldukça önemlidir. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.

Ülkemizde ve Avrupa’da yaşamakta olan mülteci kadınların sosyal rehabilitasyonunu ve entegrasyonunu sağlamayı amaçlayan projenin ortak personel eğitiminde Gaziantep Üniversitesi adına açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Zeynel Özlü ve Doç. Dr. Sevilay Şahin, proje süreci ve projenin sonuçları hakkında katılımcılara bilgi verirken, “Projemiz yaklaşık 2 yıldır Avrupa’daki ortak ülkelerin de katılımı ile başarılı bir şekilde devam etmektedir. Konusu ve faaliyetleri itibariyle Türkiye Ulusal Ajansı tarafından örnek proje olarak gösterilen projemiz süresince mülteci kadınların sosyal alandaki rehabilitasyonu konusunda başarılı sonuçlar elde ettik. Bu sonuçları elde etmemiz için bizimle işbirliği yapmaktan çekinmeyen yerel ve ulus ötesi tüm kurum ve kuruluşlar ile ortak personel eğitimine katılan tüm uzman katılımcılara çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandılar.

Ortak personel eğitiminde proje yerel ortaklarından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi adına söz alan Uzman Klinik Psikolog Kübra Çinkılıç ise, Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen rehabilitasyon ve meslek edindirme programları hakkında detaylı bilgiler verdi ve rehabilitasyon sürecinin uygulama modülünün oluşturulmakta olduğunu belirtti.

Birçok kurum ve kuruluşla işbirliği yapılarak gerçekleştirilen ortak personel eğitiminde eğitmen ve konuşmacı olarak, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Mengilli, UNWOMEN’dan Seda Dolaner, Alfarah Çocuk ve Aile Destek Merkezi’nden Aylin Çolak ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ensar Toplum Merkezi Müdürü Ömer Ataş yer aldı.

Ortak personel eğitiminin kapanışında GAÜN Rektörlüğü bünyesinde bir sertifika töreni gerçekleştirildi. Törene, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, proje koordinatörleri, proje ekibi, Avrupa Birliği Araştırmaları Merkezi ile proje ortağı ülkelerin temsilcileri katıldılar.