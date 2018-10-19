GAÜN'de 8+1 sergisi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesinin organize ettiği ve Sekiz iz+Bir iz Grubunun düzenlediği ''Sekiziz+Biriz” Resim-Heykel Sergisinin açılışı ve Grubun heykeltıraş sanatçılarının uyguladığı heykel performansı GAÜN Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi.

Serginin açılış konuşmasını yapan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, sanatın önemine değindi. Prof. Dr. Ali Gür, “Farklı sanat alanlarının ve anlayışlarının bir arada buluştuğu, sanatsal etkileşimin ve birlikteliğin farklı yansımaların ortaya konulduğu bir atmosfer yaşıyoruz. Sanat uzun emek ve uğraş isteyen bir alandır. Aynı zamanda duyguların, düşüncelerin ve ruhaniyetin dışarıya yansımasıdır. Sanatçının doğasında var olan ilgi ve kabiliyet ile emek buluştuğunda çok güzel eserler meydana gelir. Sanat kabiliyetinin özel bir kabiliyet olduğunu ve sanatçının bu Allah vergisi kabiliyetin farkına vararak kendisi ile birlikte topluma da güzel duygular aşılamak gibi bir marifetinin olduğunu düşünmekteyim” dedi.

Gür, “Cenani Konağımız çok sayıda aktiviteye ev sahipliği yapıyor ve yapmaya da devam edecektir. Otantik bir konağın, mevsimin sonbahara döndüğü, kışı andırdığı bir zamanda bizi sıcaklığı ile ısıtan bir sergi yaptıkları için Sekiz İz + Bir İz Grubuna ve GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Elif Şenel Hocama teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Sekiz İz + Bir İz Grubunu temsilen konuşan Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Elmas, “2014 yılında bir araya gelen 5 ressam 2 heykeltıraş arkadaşa daha sonra 1 ressamın daha katılmasıyla Sekiz iz adını alan grubumuz, birlikte sergiler açma, ülkemiz kültür ve sanatına katkı sağlama ve her yıl farklı bir ilde açılacak sergi ile o bölgeyi yakından tanıma isteğinden ortaya çıkmış bir sanat topluluğudur. Gittiğimiz yerlerde öğrencilerle sohbet ederek teorik ve pratik donanımları ile sanatsal arayışlarına bir nebze olsun katkı sağlamak amacıyla organizasyon içerisindeyiz. Bu tür etkinlikler bilhassa lisans eğitimi düzeyindeki öğrencilerin sanat eğitimlerini tamamlayıcı niteliktedir. Ülkemizde sanat kültürü ne kadar artarsa o kadar refaha ereriz. Bunun için sanatın desteklenmeye ihtiyacı vardır. Gaziantep Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Ali Gür Hocamıza sanata verdikleri desteklerinden dolayı teşekkürlerimi arz ederim” şeklinde konuştu.

"Sekiz İz Grubu'na sanatlarını ve birikimlerini bizlerle paylaştıkları için teşekkür ediyorum"

GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Elif Şenel ise, “Sanatçı adaylarının sanatsal gelişimlerini desteklemekle birlikte ve toplumların sanata olan ihtiyacını gideren bu tür etkinliklerin gerekliliği tartışılmazdır. Bu bilinçle hareket eden ve ülkemizin çeşitli yerlerinde sergiler açan Sekiz İz Grubu sanatçılarına davetimizi geri çevirmeyip sanatlarını ve birikimlerini bizlerle paylaştıkları için teşekkür ediyorum. Her sergide +1 olarak aralarına bir sanatçı katan Grubun bu sergideki +1 konuğu olmaktan onur ve mutluluk duyduğumu belirtmek isterim” ifadelerine yer verdi..

GAÜN'de yapılan sergide Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünden Prof. Dr. Hüseyin Elmas, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalından Prof. Dr. Meliha Yılmaz, Doç. Dr. Meltem Katırancı, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Sanat Bilimleri Bölümünden Doç. Dr. Bülent Salderay, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünden Doç. Dr. Oğuz Yurttadur, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Grafik Tasarım Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Dilek Oğuzoğlu, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalından Öğr. Gör. Necmettin Yağcı ve Öğr. Gör. Azimet Karaman ile Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden Doç. Dr. Elif Şenel'in eserlerinden oluşan ''Sekiziz + Biriz” Resim-Heykel Sergisi 15 Kasım 2018 tarihine kadar GAÜN Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezinde gezilebilecek.