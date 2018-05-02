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02 Mayıs 2018 11:26

GAÜN’de Anadolu’dan renkler konseri

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı öğrencileri tarafından “Anadolu’dan Renkler” isimli Türk Halk Müziği Konseri dinleyenlere keyifli bir gece yaşattı.

GAÜN’de Anadolu’dan renkler konseri

02 Mayıs 2018 11:26


GAÜN Atatürk Kültür Sahnesinde gerçekleştirilen konserde konuşan GAÜN Genel Sekreteri Doç. Dr. Ayhan Doğan, farklı değerlerimizi zengin bir unsur olarak görüp sahip çıkmamız gerektiğini söyledi. Doç Dr. Doğan, “Bizi biz yapan değerlerimizi, ortak paydalarımızı korumamız, yaşatmamız, unutmamamız ve yarın aktarmamız gerekiyor. Bu gece farklılıklarımızla bizleri gururlandıran ve özel bir gece yaşattıran Gaziantep Üniversitesi konservatuvar bölümü öğrencilerini ve emeği geçen herkesi kutluyorum” dedi.


Genel Sanat Yönetmeni Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Söylemez, bu konserle Anadolu figürlerini müzikle yan yana getirmeye çalıştıkların söyledi. Dr. Öğr. Üyesi Söylemez, “Türk tarihinde çok fazla kültür birikimi var. İslamiyet’le sentezleşen müzik kültürü zaman içerisinde Anadolu’da farklı bir kimliğe bürünüyor. Öğrencilerin derslerde kazanmış olduğu bu bilgi birikimini aktarmaları bakımından bu konseri düzenledik. Çalgı seçiminden repertuvarın yapı taşlarına kadar her şeyi öğrencilerimiz yaptı. Bu konser ile öğrencilere sorumluluk verdik. Gaziantep Üniversitesi bu anlamda açık bir görüş kapısına sahip, aynı zamanda öğrencilerin etkin ve aktif olduğu ender üniversitelerden bir tanesi. Buda Gaziantep Üniversitesinin Entelektüel bir yapıya sahip olduğunu gösterir” şeklinde konuştu. Konser sonunda GAÜN Genel Sekreteri Doç. Dr. Ayhan Doğan, Genel Sanat Yönetmeni Dr. Öğr. Üye Mehmet Söylemez ve koro şefi Mehmet Ali Zarifoğlu’na çiçek takdim etti.




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