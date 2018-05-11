GAÜN’de Buray rüzgarı esti

Geleneksel Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri kapsamında GAÜN çim sahada sahne alan ünlü pop sanatçısı Buray, konseri izlemeye gelen öğrencilere güzel bir gece yaşattı.

Yaklaşık 40 bin kişinin izlediği konserde Sanatçı Buray izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Hayranları da sanatçının ‘İstersen’, ‘Sen Sevda mısın’, ‘Aşk mı Lazım’, ‘Seni Sevmiyorum Artık’ gibi parçalarına eşlik etti. Şenlik alanını dolduran on binlerce öğrenciye seslenen Sanatçı Buray, Gaziantep Üniversitesinde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek,Gaziantep Üniversitesi yönetimine şenlik kapsamında öğrencilerle buluşma fırsatı verdiği için teşekkür etti. Konserin sonunda Gaziantep Üniversitesi Rektör Danışmanı Doç. Dr. Mehmet Emin Sönmez ve GAÜN Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet İşbilir tarafından sanatçıya gecenin anısına hediye takdim edildi. Öğrencilere seslenen Doç. Dr. Mehmet Emin Sönmez, "Gaziantep Üniversitesi gibi huzurlu bir üniversitede olduğunuz için çok şanslısınız, sizlerin beğenileri doğrultusunda önümüzdeki şenliklerde daha da güzel bir şenlik düzenleyeceğiz" diye konuştu.

Sönmez, şenliklerin düzenlenmesinde emeği geçen başta Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ve emeği geçen herkese teşekkür etti.