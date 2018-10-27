GAÜN'de Cumhuriyet konseri

yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) çim sahada Cumhuriyet Konseri düzenlendi.

Yabancı, Türkçe Pop ve Halk Müziği gibi farklı alanlarda icra ettiği müziklerle sahne alan Sunshine Band gurubu öğrencilere coşku dolu dakikalar yaşattı. Sertap Erener'in Aşk, Barış Manço'nun Kara Sevda, Katie Herzig'in Hey Na Na, Antebin Hamamları, Ankara'nın Bağları gibi farklı tarzdaki eserleri GAÜN'lü öğrencilerle birlikte söyleyen Grup Sunshine Band, enerjik ve eğlenceli solistlerinin seslendirdiği eserlerle unutulmaz bir gece yaşattı. Konserin sonunda GAÜN Kültür Müdürü Mustafa Aslan tarafından Sunshine Band grubu üyelerine çiçek verildi.

Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sanatsal organizasyonlarının öznesi olmasını istediklerini söyleyen Kültür Müdürü Mustafa Aslan, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında öğrencilerin şenlik havası içerisinde coşkulu bir şekilde eğlendiğini belirtti.