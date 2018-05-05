GAÜN’de Devlet Opera ve Balesi Festivali

C Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü, 2018 yılının ilk uluslararası opera ve bale festivalini Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde düzenledi.

Festival, Gaziantep Valiliği, Gaziantep Üniversitesi ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla “1. Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali” TÜRKSOY açılış konseri ile başladı. Türkiye’nin de üyesi bulunduğu TÜRKSOY üyesi ülkelerden katılan opera solistlerine, orkestra şefi Petr Gribanov yönetiminde Kazakistan’ın Karaganda Konser Birliğinin Senfoni Orkestrası ve TÜRKSOY Opere solistleri; Elnura Samarbekova, , Mehlika Karadeniz Bilgin, Eleonora Mustafayeva, Ünüşan Kuloğlu, Talgat Mussabayev eşlik etti.

Festivalin açılışında konuşan Devlet Opera ve Balesi Genel koordinatörü Emel Özer, “Festivalimiz daha önce opera-bale günleri kapsamında düzenlenirken bu yıl uluslararası olma niteliği kazanarak ülkemizin birbirinden güzel renklerini bünyesinde barındıran, kültürel mirasın ve hoşgörünün beşiği Gaziantep’e çok daha fazla yakışıyor. Festival boyunca izleyeceğiniz eserler Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün kendi müziğimizi çok sesli sunumlarla evrenselleştirme misyonundan yola çıkılarak seçildi. Özellikle de bu nedenle değerli Gaziantepli sanatseverleri 10 gün sürecek festivalimizdeki tüm etkinliklerde aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali henüz 1 yaşında ama görüyoruz ki bu güzel şehrin yöneticileri, sivil toplum örgütleri ve halkının destekleri sayesinde yıllar içinde büyüyüp gelişerek ülkemizin en önemli festivallerinden biri olacak” ifadelerini kullandı.

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür konser sonunda,TÜRKSOY Genel Sekreteri Türksoy Dusen Kaseınov, Kazakistan Eski Kültür Bakanı Rymbala Omarbekova, Karaganda Konser Birliği’nin Genel Müdürü Talgat Idrıssov’a hediye takdim etti.

Geceye; Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, TÜRKSOY Genel Sekreteri Türksoy Dusen Kaseınov, Eski Kültür Bakanı Rymbala Omarbekova, Karaganda Konser Birliği’nin Genel Müdürü Talgat Idrıssov, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken ve çok sayıda sanatsever katıldı.