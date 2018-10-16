GAÜN'de dünya gıda günü etkinliği düzenlendi

Gıda Mühendisleri Odası Gaziantep Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği tarafından hazırlanan “16 Ekim Dünya Gıda Günü” etkinliği Gıda Mühendisliği Bölümü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan GAÜN Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Medeni Maskan Dünya'da gıda üretiminin yeterli olmamasının yanı sıra, adil bir şekilde de dağıtılmadığını belirtirken, insanların bir bölümünün kıtlık içerisinde yaşarken, bir bölümünün de zevk-ü sefa içinde besinlerin bir kısmını israf ederek çöpe attığını vurguladı.

“Dünyanın tüm insanlar için yeterli ve güvenli gıda üretmesi lazım”

Prof. Dr. Maskan konuşmasının devamında, “Dünya'da 7 buçuk milyarı aşkın kişi yaşamakta olup, 2050'de bu rakamın 9 milyara ulaşacağı tahmin edilmektedir. O halde, dünyanın yeterli ve güvenli gıda üretmesi, insanların da dengeli beslenebilmesi için çaba sarf edilmesi gerekmektedir. Gelecekte dünyadaki en büyük krizin gıdada yaşanacağı, savaşların gıda ve su sebebiyle çıkacağı ve tarım üretimine hakim ülkelerin dünya lideri haline geleceği öngörülmektedir. Bu nedenle, sürdürülebilir gıda için sürdürülebilir tarımın önündeki engellerin aşılması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

“Çok aç insanın olduğu bir ortamda israf yapmak anlaşılır değil”

Gıda Mühendisleri Odası Gaziantep İl Temsilcisi Onur Aydın ise özellikle gıda israfına dikkat çekerken, “Bu kadar aç insanın olduğu bir Dünya'da, üretilen gıda maddelerinin yüzde 10'unun çöpe atılması anlaşılır gibi değil” dedi.

Günde yaklaşık 1,3 milyar ton gıdanın çöpe giderek heba olduğunu kaydeden Aydın, “Sadece, tüketilmeyen ya da tüketilemeyen, çöp olarak son bulan üretim fazlasıyla bile açlık çeken insanları doyurabilmek mümkündür. Bugün itibariyle hemen her alanda olduğu gibi gıda alanında da sayısı 10 geçmeyen çok uluslu şirketler dünya piyasasına hakim durumdadır. Küresel ölçekte elin parmağını geçmeyen şirketler, piyasayı tohumda, tarım kimyasallarında, gübrede ve hayvansal ilaçlarında kontrol etmektedir. Özelikle insanların temel besin ihtiyacı olarak bilinen, mısır, pirinç, buğday ve soya gibi gıdaları hakimiyetleri altına almak için de büyük savaşlar vermektedirler” dedi.

Etkinlik Mahbuba Firması adına Gıda Mühendisi Ganim Küçükoğlu ve Tören Çikolata adına Sinem Sarıyer'in sunumlarıyla devam etti.

Konuşmalar sonrasında GAÜN Gıda Mühendisliği Bölümü Açık Hava Sahasında konser düzenlendi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe, İmam Çağdaş, Mahbuba Kahve, Tat Makarna ve Tören Çikolata sponsor oldu.